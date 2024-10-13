台中和平一日兩山難　2男腳受傷...搜救人員疲於奔命

▲台中市和平區昨(12)日接連發生兩山難，皆因不小心腳部受傷無法行動要求救援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

周休二日民眾熱衷登山活動，台中市和平區昨(12)日午後接連發生兩起山友腳部受傷的山難意外事件。共出動6名消防人員及台中市山難搜救協會2名共8人前往救援，所幸在晚間及今(13)日凌晨順利安全護送下山後自行就醫。

台中市消防局表示，12日15時56分接獲民眾報案指出，在馬崙山三角點往白姑大山1K處腳扭傷無法下山請求協助。立即通知轄區分隊谷關及和平分隊整備完畢後出勤，出動消防車輛3輛、消防人員6名、台中市山難搜救協會2名，現場由小隊長陳彥良率隊前往。搜救人員於17時19分抵達登山口出發，於20時37分接觸待救民眾，現場為一名64歲男性表示腳扭傷，評估其意識清楚，左腳踝扭傷，給予包紮固定後協助下山，並於13日00時43分返抵登山口，傷者由友人陪同返家休養。

第二起山難在晚間18時51分接獲民眾報案指稱，在和平區獨攀南松鶴山往八仙山因體力不支腳受傷，加上天黑又無法行走，請求協助，也立即通知第二大隊、轄區和平分隊整備完畢後出勤，出動消防車1輛、消防人員2名，現場由小隊長黃來昇率隊前往。搜救人員於20時08分接觸待救民眾，35歲男性民眾因體力不支、腳痛，天色黑暗無法行走，深怕發生危險陪同其緩步下撤，於21時00分返抵登山口，民眾表示不需就醫，由家屬陪同返家。