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竹北高中改隸「陽明交大附中」高票通過　最快明年完成

▲▼新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供）

▲新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供，下同）

文／中央社

新竹縣竹北高中今天召開臨時校務會議正式決議改隸陽明交大附中，竹北高中表示，2校合併案將送教育部審議後進入籌備程序，最快114學年完成改隸。

新竹縣竹北高中今天召開臨時校務會議，決議改隸陽明交大附中，並獲得校務會議代表9成4（148票贊成、5票反對、4票棄權）支持；陽明交大在9日校務會議也以80票同意、0票反對下，通過此案，2校合併案將送教育部審議後，進入最後籌備程序，最快114學年改隸完成。

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竹北高中校長陳瑞榮表示，改隸後將能結合陽明交大的學校資源，並與高中端結合展開如生醫與AI等系列特色課程和專題探究，幫助學生探索新興領域。

▲▼新竹縣竹北高中。（圖／竹北高中提供）

陳瑞榮說，113學年開始2校進行社會人文、生醫領域、前瞻AI、理工與半導體、雙語素養、國際化、STEAM教育與產學共創等領域合作，為竹北高中帶入多元的教育課程，讓學生學習資源更豐富。

陳瑞榮表示，去年12月27日在陽明交大校務會議中通過邀請竹北高中改隸為陽明交大附中，而竹北高中在收到陽明交大來函邀請後，為讓改隸附中議題更透明公開，於學校首頁設置「竹北高中改隸陽明交大規劃發展平台」，以廣泛收集各方意見獲支持。

竹北高中提供新聞資料指出，陽明交大與竹北高中2校依教育部規定進行，陸續完成改隸附中的合作備忘錄、評估報告、改隸計畫書及合併契約等文件，也辦理超過6場說明會，最後經由2校校務會議通過及報部審查。

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