提互相請客「掏零錢很丟臉」　男友仍堅持AA！她嘆：感覺不被呵護

▲原PO認為掏零錢很丟臉。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶相處時總免不了飯後「分帳」，許多人都會選擇公平的AA制，一名網友表示，最近跟好友聚餐，其中有個朋友抱怨，跟男友約會都是AA制，而且連個位數金額都要平分，好友曾提過一人請一餐的付費方式，但男友卻說「那不如直接各出各的」，好奇真的有人會一路AA到結婚嗎？文章掀起熱論。

有網友在PTT發文，「有人跟另一半一路AA制到結婚生子嗎？」好友跟男友在交友軟體認識，前幾次見面吃飯時都是各付各的，好友認為還沒交往前AA很合理，之後熟了可能會好一點，沒想到交往後仍維持AA制。

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好友覺得在店員面前掏零錢很丟臉，而且也沒有被呵護的感覺，曾試探男友，交往後不需要算這麼清楚，男友反問「所以你是想要我全出嗎？」好友則提議可以互相請客，但男友仍堅持各付各的，交往至今1個月，身邊的姊妹都勸她放棄，去找下一個對象。原PO也不禁好奇「有人真的一直奉行AA制到結婚嗎？」

貼文曝光，網友認為交往前AA很合理，但夫妻之間就很難了，「結婚後一起生活的花費會更多，項目也更雜，不可能每樣都要AA」、「雙方收入差距越大，婚後就越難執行AA制」、「有看過AA到結婚，畢竟錢還容易算，但婚後+生小孩後，太多事情無法徹底算清楚」、「結婚前就算了，結婚後還搞AA遲早要離婚」。