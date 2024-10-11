　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦「礦坑遇襲」至少20死　槍手包圍掃射還丟手榴彈

▲▼巴基斯坦「巴魯支斯坦省」（Balochistan）是分離主義組織的大本營，經常發生武裝份子攻擊事件。在一次致命事件隔天，一名士兵在檢查哨站攔截小客車。（圖／路透）

▲巴魯支斯坦省一次致命攻擊案的隔天，士兵在檢查哨站攔截小客車。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦「巴魯支斯坦省」（Balochistan）11日發生恐怖事件，槍手清晨闖入當地一座煤礦坑，包圍員工宿舍之後，不僅開火掃射，還扔擲手榴彈，導致至少20人身亡、6人受傷。

BBC報導，這次遇襲的是賈奈德煤礦公司（Junaid Coal Company）的礦坑及員工，杜基（Duki）地區醫院一共接收了20具遺體，另外還有6名傷患正在接受治療。

警方證實，受害者包括4名阿富汗公民，其他都是會說普什圖語（Pashto）的當地人。礦工們遭到重型武器攻擊，包括火箭砲和手榴彈。此外，槍手還縱火燒毀礦坑裡的機械。

「巴魯支斯坦省」是巴基斯坦分離主義組織的大本營，他們指控中央政府剝削這個自然資源豐富的地區，武裝份子經常攻擊部隊，或者在礦坑及基礎建設工地工作的人。

其中一個分離主義組織「巴魯支解放軍」（BLA）長年反抗巴基斯坦政府，希望為巴魯支斯坦人建立獨立家園。10月6日，他們在喀拉蚩機場（Karachi Airport）發動一場自殺式爆炸攻擊，導致2名中國公民身亡，至少10人受傷。作為回應，當局殺害了該省的21名叛亂份子。

省長布格蒂（Sarfraz Bugti）批評，11日的攻擊案，是為了破壞巴基斯坦的穩定，「恐怖份子再次鎖定貧困的勞工……殺害這些無辜勞工，將會遭到報復。」

BBC引述中國商務部2022年數據指出，大約56.8萬中國人遍布全球各地，為中國企業的海外建設工作，卻也因為身處政治動蕩地區，很多人遭到殺害或綁架。這些計畫大多都與「一帶一路」有關，卻經常引發當地居民不滿，因為工程並沒有帶來太多工作機會，主要僱傭的都是中國人。

下周，「上海合作組織」峰會將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。峰會期間，當局除了加強維安措施，也將限制中國公民的行動，以免他們遭到武裝份子攻擊。

ET快訊
籃協重懲！　宣布2球員「逐出球圈」永不錄用
整段路炸開！　瞬間畫面曝光
快訊／員工私吞新人80萬禮金！　飯店回應了
快訊／女小吃攤用餐猝死　驗屍結果出爐
YTR安森車禍1個月首發聲
日本也看到極光！　粉紫天空超夢幻
快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪地鐵坐墊沾「無色無臭不明液體」　乘客坐下臀部灼傷

馬國大學生遭追撞3死1傷！　女子車停路邊「陶醉唱跳」畫面瘋傳

比特犬突發狂！女主人「整隻右臂被咬斷」　警急開槍狗口下救人

愛子公主視察！80歲怪男「持摺疊刀」遭逮　座車擦身而過

女警戀上搶劫犯！「雪乳藏毒」走私入獄　意外懷孕被判2年

寫小說每天都落淚！《素食者》韓江回憶血腥518　從「這首歌」獲靈感

巴基斯坦「礦坑遇襲」至少20死　槍手包圍掃射還丟手榴彈

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

絕美極光大爆發！美英法德多國現蹤　北海道粉紫天空超夢幻

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

大阪地鐵坐墊沾「無色無臭不明液體」　乘客坐下臀部灼傷

馬國大學生遭追撞3死1傷！　女子車停路邊「陶醉唱跳」畫面瘋傳

比特犬突發狂！女主人「整隻右臂被咬斷」　警急開槍狗口下救人

愛子公主視察！80歲怪男「持摺疊刀」遭逮　座車擦身而過

女警戀上搶劫犯！「雪乳藏毒」走私入獄　意外懷孕被判2年

寫小說每天都落淚！《素食者》韓江回憶血腥518　從「這首歌」獲靈感

巴基斯坦「礦坑遇襲」至少20死　槍手包圍掃射還丟手榴彈

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

絕美極光大爆發！美英法德多國現蹤　北海道粉紫天空超夢幻

菜鳥投手扛生死戰先發　山本由伸締造道奇隊史第5人紀錄

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

全球央行總裁評比　「4A」楊金龍今年降至B+

大阪地鐵坐墊沾「無色無臭不明液體」　乘客坐下臀部灼傷

快訊／辣個男人要來了！　韓國瑜赴基隆「固樑」明陪謝國樑車掃

馬國大學生遭追撞3死1傷！　女子車停路邊「陶醉唱跳」畫面瘋傳

WWF報告：全球效法印度飲食　2050前可望有效減緩氣候變遷

台南東山區長肇逃換人綠營民代干預喊停　藍軍請黃市長挺住

制裁美3間軍工企業和10名高管　陸外交部批美：執意以武助獨

國慶焰火首登雲林　議員批交通亂！交工局：瑕不掩瑜

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

國際熱門新聞

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

飛機停飛！他護照被蓋「1罕見章戳」

強烈磁暴來襲　地球大範圍可見極光

詐騙超過10億　義大利重犯逃到台北

以色列坦克砲轟聯合國駐軍　2人送醫

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

外籍學者分析賴演說：北京彈藥少很多

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

絕美極光多國大爆發　北海道天空超夢幻

米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光

賴總統雙十演說　美籲北京克制、卜睿哲盼中國正面回應

揭曉「史上最巨昆蟲」真面目　詭異樣貌曝

更多熱門

相關新聞

陸資企業車隊在巴基斯坦遭恐攻「2名中國人遇難」 陸外館發聲譴責　

陸資企業車隊在巴基斯坦遭恐攻「2名中國人遇難」 陸外館發聲譴責　

巴基斯坦當地時間6日晚間23時許，一間陸資企業卡西姆港發電有限公司車隊在卡拉奇真納國際機場周邊遭遇恐怖攻擊，造成2名陸籍人士遇難身亡、1人受傷，另有多名巴基斯坦及人員傷亡。消息一出，大陸駐巴基斯坦使領館隨即發聲，強力譴責此恐怖主義行徑，並對遇難者表達哀悼之意，對傷者慰問及進行善後處置工作。

伊朗礦坑爆炸　至少51死20傷

伊朗礦坑爆炸　至少51死20傷

巴基斯坦練打開轟震撼U18日本隊！

巴基斯坦練打開轟震撼U18日本隊！

U18巴基斯坦無法來台　中華隊加一勝

U18巴基斯坦無法來台　中華隊加一勝

U18巴基斯坦卡關只有6球員抵台

U18巴基斯坦卡關只有6球員抵台

關鍵字：

巴基斯坦煤礦巴魯支斯坦省巴魯支解放軍

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面