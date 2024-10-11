巴基斯坦「礦坑遇襲」至少20死　槍手包圍掃射還丟手榴彈

▲巴魯支斯坦省一次致命攻擊案的隔天，士兵在檢查哨站攔截小客車。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦「巴魯支斯坦省」（Balochistan）11日發生恐怖事件，槍手清晨闖入當地一座煤礦坑，包圍員工宿舍之後，不僅開火掃射，還扔擲手榴彈，導致至少20人身亡、6人受傷。

BBC報導，這次遇襲的是賈奈德煤礦公司（Junaid Coal Company）的礦坑及員工，杜基（Duki）地區醫院一共接收了20具遺體，另外還有6名傷患正在接受治療。

警方證實，受害者包括4名阿富汗公民，其他都是會說普什圖語（Pashto）的當地人。礦工們遭到重型武器攻擊，包括火箭砲和手榴彈。此外，槍手還縱火燒毀礦坑裡的機械。

إِنَّا ِلِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



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دکی میں مسلح افراد کی کوئلہ کانوں پر حملے میں 20 بیگناہ مزدور شہید



ضلع ژوب سے تعلق رکھنے والے 6 مزدور عبدالمالک ، مولاداد، سیداللہ، جلال خان، فضل اور روزی خان جاں بحق ہوگئے ہیں۔



ضلع قلعہ سیف… pic.twitter.com/Nms1SK02p5 — Eagle Eye (@zarrar_11PK) October 11, 2024

「巴魯支斯坦省」是巴基斯坦分離主義組織的大本營，他們指控中央政府剝削這個自然資源豐富的地區，武裝份子經常攻擊部隊，或者在礦坑及基礎建設工地工作的人。

其中一個分離主義組織「巴魯支解放軍」（BLA）長年反抗巴基斯坦政府，希望為巴魯支斯坦人建立獨立家園。10月6日，他們在喀拉蚩機場（Karachi Airport）發動一場自殺式爆炸攻擊，導致2名中國公民身亡，至少10人受傷。作為回應，當局殺害了該省的21名叛亂份子。

省長布格蒂（Sarfraz Bugti）批評，11日的攻擊案，是為了破壞巴基斯坦的穩定，「恐怖份子再次鎖定貧困的勞工……殺害這些無辜勞工，將會遭到報復。」

BBC引述中國商務部2022年數據指出，大約56.8萬中國人遍布全球各地，為中國企業的海外建設工作，卻也因為身處政治動蕩地區，很多人遭到殺害或綁架。這些計畫大多都與「一帶一路」有關，卻經常引發當地居民不滿，因為工程並沒有帶來太多工作機會，主要僱傭的都是中國人。

下周，「上海合作組織」峰會將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。峰會期間，當局除了加強維安措施，也將限制中國公民的行動，以免他們遭到武裝份子攻擊。