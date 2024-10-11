建築系新生載高中同學自撞…雙雙魂斷台13線！聯大悲慟回應了

▲聯大男大生載高中同學回宿舍，卻自撞電桿雙亡 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

3名18歲大學生今(11日)凌晨分騎2部機車返回大學宿舍，其中管姓男子載著張姓男子行經台13線北上45公里處時，不明原因自撞路邊電桿、噴飛草叢，2人送醫搶救後雙雙宣告不治。聯合大學回應，對於本校建築系張姓同學不幸死亡一事十分悲慟，會積極協助處理後續事宜。.

聯合大學表示，有關本校建築系張姓同學在今天凌晨行經苗栗縣三義鄉雙湖村路段時發生車禍，經消防分隊送到署苗急救，宣告不治死亡，學校十分悲慟。經了解該生在外租賃，目前已聯繫到家長，家長已將同學遺體移至台中崇德殯儀館，學校會積極審慎處理張姓同學後事並持續協助後續事宜。

初步了解，管男、張男、鄭男都是台中人，為高中同學，管、鄭就讀逢甲工業工程系大一，張是聯大建築系大一，昨晚分騎2輛機車要載張男回學校宿舍，未料行經台13線北上45公里處時，載著張男的管男猛力自撞路邊電桿，撞擊力道之大導致機車幾乎解體、2人噴飛草叢。

警方到場緊急將管、張送醫救治，最終仍傷重宣告不治，同行鄭男表示未看到撞擊瞬間，發現時機車與2人皆已倒地，至於詳細事發原因仍有待釐清。