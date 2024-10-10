快訊／新竹工廠大火烈焰狂竄　回收物資突起火...怪手燒剩骨架

▲新竹市香山區西濱路六段金鼎工廠發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹市香山區西濱路六段金鼎工廠於今日1402發生二級火警。新竹市消防局接獲通報後，迅速派遣消防隊前往現場處置，並使用兩條水線進行滅火作業。
消防局表示，火勢於1425得到控制，燃燒面積約20平方公尺，主要為戶外怪手及資源回收物品。所幸火災並未延燒，現場無人員受困或受傷。消防局將持續進行後續調查工作，以確保工廠及周邊安全。
▲▼所幸火災並未延燒，現場無人員受困或受傷。
▲新竹市香山區西濱路六段金鼎工廠發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹市香山區西濱路六段金鼎工廠於今日1402發生二級火警。新竹市消防局接獲通報後，迅速派遣消防隊前往現場處置，並使用兩條水線進行滅火作業。
消防局表示，火勢於1425得到控制，燃燒面積約20平方公尺，主要為戶外怪手及資源回收物品。所幸火災並未延燒，現場無人員受困或受傷。消防局將持續進行後續調查工作，以確保工廠及周邊安全。
▲▼所幸火災並未延燒，現場無人員受困或受傷。
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