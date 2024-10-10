快訊／午後雨彈開炸！2縣市大雨特報　大雷雨灌1地

▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後開始下雨，中央氣象署今（10日）下午1時40分針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，並針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，低窪地區慎防淹水。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，屏東縣大雷雨持續時間至下午2時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署進一步指出，今天水氣減少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區偶有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▲屏東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊大雨：高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：10日白天

＊警戒範圍

屏東縣：潮州鎮、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉