　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是中華民國雙十國慶，國慶大典上，總統賴清德致詞時表示，長期以來，世界各國投資中國，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。

賴清德致詞時表示，身為總統，他的使命是維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞。他的使命也是，保護全體國人生命財產安全，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。

賴清德指出，自己的使命更是，照顧兩千三百萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；並且，讓經濟發展的成功果實，和全民共享。然而，國家的挑戰未曾間斷，全球的挑戰也正是台灣的挑戰。全球氣候變遷衝擊世界的永續發展；突如其來的傳染病，衝擊全人類的健康與生命；而威權主義的擴張，也在在挑戰以規則為基礎的國際秩序，威脅我們得來不易的民主自由生活方式。

賴清德說明，他在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、以及「全社會防衛韌性委員會」。這三個委員會環環相扣，都和「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

賴清德強調，要強化台灣因應極端氣候風險的調適機制，更會持續推動「第二次能源轉型」，確保穩定供電，並透過發展多元綠能、深度節能，以及先進儲能，來穩健邁向全球「2050淨零轉型」的目標。也要有效防堵國際傳染病，並且提升國人平均餘命、降低不健康年數，以及落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

賴清德指出，更要提升國家整體的「國防」、「民生」、「災防」、「民主」四大韌性。台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全，台海也更和平穩定。他強調，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。

賴清德直言，長期以來，世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入「世界貿易組織」，促進了中國的經濟發展、國力的提升，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。

賴清德呼籲，當前國際緊張情勢不斷升高，每日皆有無數的無辜人民死傷於戰火中，我們希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻！

賴清德表示，在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量，相信，一個更強大的民主台灣，不只是兩千三百萬人民的理想，也是國際社會的期待。

ET快訊
快訊／大谷翔平大吼！　罕見PLAY三壘審阻擋得分
快訊／高雄捷運出口驚見男屍！　旅客嚇壞
汪建民癌逝前「把身體捐出來」！　阿Ben哭不停
快訊／女工人慘死！　上半身遭壓成肉末
快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台
快訊／雲林工人遭崩塌砂石掩埋！　只剩頭部露在外
賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變
快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！
賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔
蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台灣2次

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變

快訊／賴清德首次國慶演說　「團結台灣、共圓夢想」全文看這裡！

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民三重一村齊唱國歌

罷免投票倒數3天！謝國樑赴市場拜票　盼「善良人出來挺善樑」

賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

中華民國、中華人民共和國互不隸屬　賴清德：中華人民共和國無權代表台灣

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

阿BEN現身汪建民靈堂！　哽咽：願大家記得他的好

輔仁馬來西亞女僑生車禍亡　父母兄妹心碎搭機抵台相驗

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台灣2次

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變

快訊／賴清德首次國慶演說　「團結台灣、共圓夢想」全文看這裡！

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民三重一村齊唱國歌

罷免投票倒數3天！謝國樑赴市場拜票　盼「善良人出來挺善樑」

賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

中華民國、中華人民共和國互不隸屬　賴清德：中華人民共和國無權代表台灣

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

高雄超商被山陀兒吹爆！3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺...2瓜頭鯨順利野放　1死1待救援

大谷翔平大吼！罕見PLAY三壘審阻擋得分　網：真不走運

貪圖投資高獲利！彰化2富家女上當　13次面交...被騙走1630萬

川普「再次拒絕辯論」福斯主辦也不要：選戰已近尾聲

4校短報缺額罰60萬「教團批太少」　教育部：要符合比例原則

香奈兒86歲前總裁卡裴曼胰臟癌過世　女兒悲痛證實死訊

中午12點開搶！樂桃航空「飛日本2290元起」　託運行李免費

快訊／高捷大寮站出口驚見「男掛樹上亡」　旅客嚇壞報警

阿金進烘毛機表情超崩壞　網聽奴才神配樂：好適合

政治熱門新聞

快訊／雙十國慶　27架次共機、9艘共艦擾台

快訊／馬英九不出席國慶大會！　怒轟賴清德主張「新兩國論」

「過去8年辦得不甘願」　韓國瑜：中華民國小老頭面色開始紅潤了

LIVE／賴清德首次國慶演說看這裡！　「蔡扁韓」大咖政要聚首

直擊／國慶維安高規格　總統府樓頂狙擊手武裝待命

讚韓國瑜有高度　黃國昌曝：內政部本沒有安排柯文哲的位子

蔡英文、陳水扁出席國慶大典坐隔壁　交談熱絡頻現笑容

蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

傳收容人狂求與柯文哲同舍！還甘願禁見

賴清德曝拋「祖國論」原因

幻象天觀機飛越總統府！國慶典禮準備揭幕　大批維安進駐完成部署

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次比蔡英文多

快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！

快訊／賴清德首次國慶演說內容搶先看　關鍵字「跨」！有6大重點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國慶文「台藝人第一PO是他」！

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

汪建民癌逝！營養師揭地中海飲食模式防肺腺癌

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面