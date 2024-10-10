賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是中華民國雙十國慶，國慶大典上，總統賴清德致詞時表示，長期以來，世界各國投資中國，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。

賴清德致詞時表示，身為總統，他的使命是維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞。他的使命也是，保護全體國人生命財產安全，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。

賴清德指出，自己的使命更是，照顧兩千三百萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；並且，讓經濟發展的成功果實，和全民共享。然而，國家的挑戰未曾間斷，全球的挑戰也正是台灣的挑戰。全球氣候變遷衝擊世界的永續發展；突如其來的傳染病，衝擊全人類的健康與生命；而威權主義的擴張，也在在挑戰以規則為基礎的國際秩序，威脅我們得來不易的民主自由生活方式。

賴清德說明，他在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、以及「全社會防衛韌性委員會」。這三個委員會環環相扣，都和「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

賴清德強調，要強化台灣因應極端氣候風險的調適機制，更會持續推動「第二次能源轉型」，確保穩定供電，並透過發展多元綠能、深度節能，以及先進儲能，來穩健邁向全球「2050淨零轉型」的目標。也要有效防堵國際傳染病，並且提升國人平均餘命、降低不健康年數，以及落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

賴清德指出，更要提升國家整體的「國防」、「民生」、「災防」、「民主」四大韌性。台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全，台海也更和平穩定。他強調，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。

賴清德直言，長期以來，世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入「世界貿易組織」，促進了中國的經濟發展、國力的提升，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。

賴清德呼籲，當前國際緊張情勢不斷升高，每日皆有無數的無辜人民死傷於戰火中，我們希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻！

賴清德表示，在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量，相信，一個更強大的民主台灣，不只是兩千三百萬人民的理想，也是國際社會的期待。