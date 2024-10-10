林佳龍偕妻午宴瓜地馬拉第一夫人訪團　貝娜多：盼兩國持續深化邦誼

▲外交部長林佳龍、夫人廖婉如接待瓜地馬拉第一夫人貝娜多。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

為慶祝雙十國慶，我國友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）特別請第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）率領內閣成員訪問台灣。外交部長林佳龍9日在外交部接待貝娜多夫人，由於貝娜多長期關懷弱勢並致力推動社會公益，林佳龍也邀請夫人廖婉如出席午宴，分享雙方推動社會公益的經驗。

貝娜多具有醫學專業背景，曾投入國際組織工作逾30年，現也以第一夫人的身分協助阿雷瓦洛總統推動包括弱勢族群照護、社會福利與國家發展等重要事務。林佳龍提到，這是貝娜多夫人首次訪台，預計將拜訪衛生福利部與社福團體，並參觀台南奇美博物館，屆時也將由廖婉如親自陪同，期盼貝娜多夫人此行能滿載而歸。

午宴上，林佳龍表示，台灣與瓜地馬拉兩國始終是堅實的夥伴，90年的邦誼歷久彌新，雙方在醫療、技術、教育及基礎建設等領域的合作成效卓著。此外，雙方的經貿交流也日益密切，多家台灣企業即將前往瓜地馬拉投資，落實外交部「經濟外交」政策。林佳龍並期待阿雷瓦洛總統伉儷日後能再率團訪台，實地了解台灣的政經發展。

貝娜多在宴會中重申，瓜地馬拉與台灣共享自由與民主的價值，並將持續支持台灣的國際參與，他也感謝台灣對瓜地馬拉在基礎建設及醫療等領域的支持，期望未來兩國能持續深化邦誼，並在協助弱勢、兒童與婦女賦權等議題上緊密合作。