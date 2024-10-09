「剴剴案」冷血保母姊妹拒國民法官參審　北院駁回確定

▲「剴剴」的聲援者在台北地院開庭時於場外舉標語，痛罵涉案的冷血保母劉彩萱、劉若琳「虐童人魔」等語。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童剴剴的北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳，被起訴後聲請不採行國民法官參審，主張本案備受矚目，偵辦過程經媒體大量報導，造成可能被選任為國民法官的素人極易產生偏見、使審判出現偏頗，台北地院今（9日）裁定駁回劉氏姊妹的聲請，確定仍將由國民法官參與本件審判。

北院裁定理由指出，本件案情涉及兒童死亡，社會各界對於兒童照護、身心健全發展、是否有遭虐待等重要議題均高度關注，也與政府對於兒童托育政策、照護政策等公共事務領域習習相關，實非公益性低的案件。

▲遭虐死的男童剴剴生前照片。（圖／家屬提供）

裁定理由指出，北院過往行使審理國民參與審判案件，候選國民法官因新聞報導而知悉相關案件內容者，實屬少數，且經選任後的國民法官、備位國民法官，無論於審理期日或評議程序中，均能確切遵守審判長於審前說明或審理中所為各項訴訟指引，僅以審理期日經合法調查的證據作為認事用法基礎。

裁定理由指出，在沒有明確至有客觀具體事實存在下，難以因相關新聞報導及網路留言，就認定本案已達《國民法官法》第6條第1項所稱「有事實足認」國民參與審判有難期公正之虞，所以駁回劉彩萱、劉若琳姊妹此項聲請，不得抗告。

▲涉聯手虐死1歲男童剴剴的保母姊妹劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方起訴指出，劉彩萱（55歲）和劉若琳（53歲），都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱去年（2023年）8月間受兒盟轉介，24小時照護「剴剴」，但姊妹倆涉綑綁剴剴塞進水桶、逼剴剴長時間裸體罰站，連冬天也不例外，還要剴剴站著睡覺、動輒打罵，嚇得剴剴直發抖。

劉氏姊妹更拿爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐、僅約半個紙杯分量。剴剴長期受虐又營養不良，不僅四肢變形、全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，因缺血瘦弱加上感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉女2人在家發現剴剴無意識，緊急送醫仍回天乏術。

醫護人員驚覺剴剴傷勢有異，通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，劉氏姊妹今年（2024年）初先後到案、均被羈押禁見至今，2人都否認虐童與意圖殺人，檢方斥2人「令人髮指、人神共憤」，起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌。

▲涉聯手虐死1歲男童剴剴的保母姊妹劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）。（圖／記者黃克翔攝）

本案虐童情節引發大眾關注與公憤，起訴移審北院列為國民法官參審個案，劉氏姊妹的辯護律師團替2人聲請交保被駁回，再聲請不採行國民法官參審，指稱檢方偵辦期間洩密操縱輿論，透過媒體加油添醋報導，造成大眾對劉氏姊妹產生偏見。

律師團批檢方違反「偵查不公開」規定、挑戰《國民法官法》禁止造成法官預斷的規定，難以期待本案能有公平審判，因此主張檢方本案起訴不合法、「應不受理判決」，不然也應不採行國民法官參審、以免素人國民法官看過本案錯誤報導內容而心證偏頗。

檢方回酸辯護律師團「似乎小看素人國民法官的獨立思辨能力」、「難道被媒體報導過的刑案，就不能起訴、不能審判？」何況本案無論素人國民法官是否參審，原則都要公開審理，尤其虐童議題受大眾關注，公開審理有助於防止再出現下一個被害人。

辯護律師團也聲請若仍維持國民法官參審、應不公開進行本案準備程序，以免媒體加油添醋報導，使可能被選任為國民法官的素人先入為主。

北院今裁定一併駁回，理由為國民法官相關規定，進行準備程序並無說明證據內容的必要，依現階段訴訟程序，難以因為本案媒體或旁聽開庭民眾眾多，就認為可能導致證據內容遭報導披露、而有必要不公開進行準備程序，此部分裁定同樣不得抗告。