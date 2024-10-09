全聯300元餐酒最夯！忠實客1年貢獻25萬　大潤發獨家引進50家酒莊

▲全聯、大潤發搶攻紅金商機，打造最懂葡萄酒通路品牌，即日起至10月31日推出「2024舊世界葡萄酒大賞」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

台灣酒類需求龐大，根據經濟部統計，每年可喝掉至少282座國際標準泳池！其中被視為「紅金」的葡萄酒在2022年進口值高達83億元，全聯、大潤發搶攻紅金商機，打造最懂葡萄酒通路品牌，其中全聯300元左右餐酒最夯，養出忠實顧客1年貢獻25萬買葡萄酒。大潤發直接向產地買，超過50家國外酒莊酒款，近9成都是獨家引進。

▲全聯、大潤發搶攻紅金商機，即日起至10月31日推出「2024舊世界葡萄酒大賞」。（圖／記者林育綾攝）



＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

全聯根據內部資料統計，價格帶在300元到350元的葡萄酒最受歡迎，有不少消費者每3天就買一次，一年買超過100次葡萄酒的會員多達700人，其中第一名的會員一年消費葡萄酒貢獻25萬元。2023年整體酒類商品，賣出出過7800萬組/憑，葡萄酒年營業額超過8億。

全聯在2024年下半年度，因大潤發加入後，強化向酒莊直接採購的優勢，讓商品豐富性、主題周邊（精肉品、堅果等）更多元，將會再透過活動、優惠，拉近消費者距離，期盼成為「最佳佐餐酒」的銷售通路。

▲全聯根據內部資料統計，價格帶在300元到350元的葡萄酒最受歡迎。（圖／業者提供）

而大潤發長期經營葡萄酒市場，向超過50家國外酒莊直接原產地購買，近9成品項為獨家引進。此外每年在賣場舉辦2場葡萄酒季活動，並在各門市舉行試飲會推廣。

根據大潤發內部數據，超低價酒款（低於200元）及高價酒款（800元到1000元）最受歡迎，去年更有2周內賣出超過50%高單價酒款，今年試飲會單日活動銷售更突破40萬元，賣出超過1300瓶。

●全聯推出「2024舊世界葡萄酒大賞」

全聯推出「2024舊世界葡萄酒大賞」，主打喝葡萄酒不僅可配西餐，搭配台灣在地美食夠有絕妙新滋味。除了各類精肉、熟食，還推薦搭配美味堂滷味、涼拌菜，堅果、起司等眾多零食。

即日起至10月31日，全聯會員購買葡萄酒全系列，單筆每滿1000元贈1000福利點。葡萄酒全系列單筆任一瓶，加購指定冷藏牛排一件，現折10元（限排狀牛排，單筆不累折）。

▲全聯葡萄酒品項已達近500款，平價酒款首推來自法國南部的混釀紅酒「布維城堡紅葡萄酒」。（圖／記者林育綾攝）



全聯今年葡萄酒品項已達近500款，平價酒款首推來自法國南部的混釀紅酒「布維城堡紅葡萄酒」，酒液呈現深寶石紅色，濃郁的黑櫻桃香氣撲鼻而來，帶有均衡的酸度與飽滿的豐沛果香，讓味蕾達到完美平衡，不論是搭配台式滷豬腳、德式烤豬腳都是絕配，10月17日前單瓶399元，2瓶718元，平均每瓶只要359元。

牛排控則首推「義大利巴思堤堡特釀風乾紅葡萄酒」，採用3千多年悠久歷史、義大利最具特色的風乾釀造法(Appassimento)，製作出濃郁且口感豐富的葡萄酒，成熟濃郁黑醋栗、桑葚果香與香草、可可、辛香料氣息融合，層次豐富多變，尾韻帶有櫻桃香氣，單寧柔順，也是全聯人氣熱銷酒款之一，10月17日前每瓶特價365元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲「義大利花的莫斯卡托微甜白葡萄酒（草莓口味）」適合搭配甜點。（圖／記者林育綾攝）



如果是全聯We Sweet甜點愛好者，則不能錯過「義大利花的莫斯卡托微甜白葡萄酒（草莓口味）」來自義大利第一家生產DOCG級別Moscato葡萄酒的酒莊Vallebelbo，只經一次發酵氣泡細微，微甜口感不膩口，酒精度只有5%，適合大眾暢飲，搭配草莓蛋糕、檸檬塔等甜點都很適合，10月17日前每瓶特價299元。

適合在促銷檔期入手的高單價酒款，推薦來自法國勃根地「路易佳鐸酒廠布根地黑皮諾紅酒」，典型的黑皮諾品種，口感協調均衡，果味柔順豐盛，入口細滑如絲，單寧圓潤，酒體濃郁適中而優雅，適合搭配烤雞、烤鴨等燒烤類料理，每瓶千元有找，只要900元，10月17日前搭配其他品項，滿千還有10%福利點回饋。

▲喜歡海鮮料理則少不了白葡萄酒搭配，推薦「賀加爾酒莊經典麗絲玲白葡萄酒」。（圖／記者林育綾攝）



喜歡海鮮料理則少不了白葡萄酒搭配，「賀加爾酒莊經典麗絲玲白葡萄酒」酒體呈現淡綠色光澤，清新四溢花果香，清新且平易近人，10月17日前每瓶特價899元，搭配全聯白蝦、干貝等海鮮料理，是最佳組合。

同場加映下酒菜優惠，除了各式起司、乾酪外，「教父花生(嗆蔥辛辣風味100g)」單包78元，買1送1，平均每包只要39元。「LOTTE雞肉午餐肉(原味340g)」單罐135元，第2件5折，平均每罐101元；「Golden Crispy金牌酥炸馬鈴薯條(600g)」單包特價119元，2包特價199元，平均每包只要99.5元。

▲大潤發推出「一起喝杯紅酒吧！」活動，獨家引進超過600款的好酒，其中200款皆為新品。（圖／記者林育綾攝）



●大潤發推「一起喝杯紅酒吧！」

另外，大潤發推出「一起喝杯紅酒吧！」活動，獨家引進超過600款的好酒，其中200款皆為新品，整體酒數超過700款。10月31日前也推出多種酒款促銷特惠外，並於各店舉辦試飲會、相關優惠活動。

活動當天現場葡萄酒消費滿1500元，即贈精美滿額好禮；單筆滿5000元，再送1000元葡萄酒抵用券（最高上限6000元）趁此波放心買，開心喝。

其中法國克魯斯酒莊推薦醇厚系新品「法國波爾多聖安酒莊士族名莊紅酒」，擁有豐富的果香及淡淡的木桶味，搭配濃郁的台式料理、燒烤系列都適合，如香烤紅糟肉、紅燒扣肉等，也可再多陳年1-3年再飲用，別有一番滋味。原價859元，促銷價659元。

▲▼甜美系「法國西南利果酒廠大蒙仙甜白葡萄酒」，是大潤發最暢銷的甜白酒。（圖／記者林育綾攝）



法國ADVINI酒莊代表所推薦的甜美系「法國西南利果酒廠大蒙仙甜白葡萄酒」，是大潤發最暢銷的甜白酒，細細品嘗更能感受到無花果風味，搭配清爽酸甜的菜色、小點最為合適，如檸檬魚、起司捲、檸檬塔等，原價399元，單入特價359元，2入特惠只要599元。2款莊主推薦超高CP值酒款，可趁此波手刀搶購買起來！

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。