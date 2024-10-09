電玩大亨被黑吃黑！　貪警私吞千萬賄款

▲荃冠集團負責人劉震華因涉嫌行賄警官，日前遭新竹地檢署依貪汙等罪名起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市爆發警官收賄替電玩業者護航、通風報信的弊案，新竹地檢署上週偵查終結，依貪汙罪嫌起訴17人，意外揭露2名貪警私吞千萬元賄款，未將業者交付的公關費拿去打點派出所、偵查隊及行政單位。本刊調查，因通訊軟體發達，警方都將臨檢勤務以簡訊傳至各群組，根本不需私下詢問，2名貪警因此瞞著業者黑吃黑私吞賄款，也還好他們夠貪，才讓其他同仁未受牽連，可說是不幸中的大幸。

知情人士告訴本刊，業者劉震華財力十分驚人，在新竹縣市打滾多年的他，被人尊稱為「大哥」「劉董」，表面上是地方仕紳，不過，當地人大都知道，劉震華暗地裡就是電玩集團的幕後金主。

▲檢調在業者辦公室及住家進行搜索時，在鄧姓總經理家中發現約2億元的現金。

根據檢方調查，劉震華旗下有六家電子遊戲場，2021年初，受新冠肺炎疫情影響被迫歇業，同年10月才又開放，來客數已大不如前，為了刺激消費，劉交代鄧讓賭客以積分票券換現金，踩到賭博罪紅線。

▲荃冠集團旗下六家電子遊戲場在疫情後為刺激消費，竟私下讓賭客以積分卡或票券換現金。

在電玩業混跡多年的劉震華，為了替6家金雞母買個保險，先找上退休員警陸秋煌、阮豐進、彭學雷等人入股，充當各電玩店的門神，並循線與當時仍擔任警職的宋瑞展、彭武賢搭上線，希望藉由2人幫忙行賄轄區派出所、分局偵查隊及市警局相關單位，掌握警方的臨檢勤務排程，避免遭查緝。

▲前竹市警局保安科祕書宋瑞展，因投資電玩業者及收賄而遭羈押。

▲前警所長彭武賢（圖）在職期間收受業者千萬元，原應協助打點轄區派出所卻疑似私自侵吞。

令人傻眼的是，檢警調清查發現，宋瑞展、彭武賢3年來雖各自從劉震華手上拿走超過1,000萬元賄款，卻從未打點過任何單位的員警，而是全都進了自己的口袋。

▲檢警調在今年四月有所突破，於荃冠集團旗下遊藝場內逮獲賭客，進而揭發貪警收賄內幕。

雖然宋瑞展已遭起訴，偵查期間法定的4個月羈押期也已屆滿，但移審新竹地方法院後，法官認為他供詞前後不一、有串證之虞，因此裁定繼續羈押，新竹市警局則將他記2大過免職。

至於彭武賢去年7月已經退休，今年案發前逃逸無蹤，檢方已對他發布通緝，2人雖然因知法犯法付出代價，但對警察形象造成的傷害，短時間內恐怕難以彌補。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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