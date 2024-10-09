高房價時代必備高坪效「RO飲水神器」冷熱淨水一機搞定

▲櫻花RO雙溫淨熱飲結合了RO淨水器和廚下熱飲機功能，泡奶泡茶泡咖啡冷熱淨水一台搞定。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

飲水安全攸關健康，尤其在台灣的高房價環境中，寸土寸金的屋內空間更要發揮高坪效！傳統的開飲機和熱水保溫瓶，不僅佔用寶貴的空間，還有水量不足的問題，每次泡茶泡麵都得另外煮水，實在不夠方便，如果想在廚房安裝淨水器和加熱器，有限的廚下空間可能就變得擁擠不堪，而櫻花廚下RO淨熱飲則以二合一設計、Ai智能觸控龍頭及大容量熱水等優勢滿足全家人的飲水需求。

廚下二合一設計 節省儲物空間

創新專利設計的櫻花RO雙溫淨熱飲，結合了RO淨水器和熱水開飲機，只需要一台，就能滿足所有飲水需求。首推櫻花廚下RO淨熱飲P0531二合一設計，可節省廚下空間，為廚房空間節省容量，每分鐘高達2.5公升的熱水供應，還提供三段溫度模式，隨時應對各種生活場景，無論是70度泡奶、85度泡咖啡、100度泡茶泡麵，讓忙碌的上班族、新手爸媽或銀髮族，都能輕鬆喝到乾淨的水，提升生活品質，再搭配2吋大螢幕Ai智能觸控龍頭，操作簡便、盛裝不潑濺，一鍵解鎖飲水新體驗。

不僅如此，廚下RO淨熱飲P0531還具備多重安全裝置，並榮獲能源效率一級認證，節能省電模式可選擇8到72小時保溫不加熱，讓你省心又省電；內建RO淨水模組，不僅減少水垢，更能有效濾除99%以上的細菌、有機物、重金屬及抗生素，淨化水質達到醫療生飲標準，濾材符合美國NSF檢測標準，並通過SGS國際品質檢驗認證，讓你喝得安心。

▲櫻花RO雙溫淨熱飲P0531節省更多空間發揮高坪效。

檯面式免安裝 紫外線殺菌、操作更直覺

另一款免安裝的櫻花檯面RO淨熱飲P5530面積僅一張A4大小、不受場域限制，插電110V即可使用，並提供50~90℃熱水，11檔溫度隨心設定，一秒瞬熱、無需等待，全天候即濾即飲隨時享受溫暖的呵護。其簡約的外觀操作更加直覺，無論是溫度、水質、濾心壽命…通通一目瞭然。

櫻花檯面RO淨熱飲P5530水箱設計原廢水分離，零混水保障飲水品質，並採用複合式MRO濾心整合3重濾效、並透過紫外線高效滅菌防止二次汙染，守護全家人的健康。

▲櫻花檯面RO淨熱飲P5530體積小巧，一按瞬熱飲水超便利。

SAKURA iCare淨水健檢 櫻花安心服務讓飲水更有保障

向來重視售前售後服務的櫻花，特別提供SAKURA iCare獨家淨水健檢的免費服務，確保消費者喝到最好的水質。近期更推出品牌專屬優惠活動，即日起至2024/12/31購買櫻花廚下RO淨熱飲，並透過SAKURA iCare註冊且綁定櫻花官方LINE帳號，還能享有一年份的濾心免費贈送，為你和家人的健康飲水加分！

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