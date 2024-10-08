　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美誰勝選對華競爭戰略不變　金燦榮：以交易形式處理台灣問題

▲▼ 中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮 、美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮分析美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸中國人民大學今（8）日舉行「2024年美國大選與中美關係前景」座談會，中國人大國關學院副院長金燦榮分析，美選最終不管誰勝出，把中國大陸當正對手的政策不會改變，中美競爭壓力之下，中國大陸要穩住，做好自己的事，尤其是這幾年經濟很糟。另外，他也認為不管是川普或賀錦麗當選，將以交易形式來看待「台灣問題」。

今年11月5日是美國總統大選，牽動中美以及世界局勢變化。中國人民大學重陽金融研究院今下午主辦的「2024年美國大選與中美關係前景」座談會在北京人民大學舉行，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮擔任主講人，他也預測本屆美國大選後可能面臨三次分裂局面。

金燦榮首先就美選整體氛圍分析，目前美國議會內部出現高度分裂，若選舉出現爭議只會擴大分歧，其二是如果美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得選舉，將即將出現社會撕裂局面，其三要觀察是否出現政黨重組情況。

美選後外交策略，金燦榮指出，川普如果上任一定是美國優先原則，實行「新孤立主義」和保護主義，預料中美貿易戰只會持續，會讓中國大陸以及盟友都很難受；如果是美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選總統將延續現任拜登政府大方向政策，但意識形態會再偏左一點。

「無論誰勝選，美國把中國大陸視為競爭者的戰略不會改變，兩人只是戰術不同。」金燦榮也形容，川普對華政策是「一拳打死老師傅，簡單粗暴；賀錦麗是精緻與系統性，說白點就是有點狡猾。」

▲▼ 中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮 、美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

▲金燦榮分析，美國大選不論誰當選都是以「交易形式」來處理台灣問題 。（圖／記者任以芳攝）

至於美選後如何看待「台灣問題」？金燦榮也直言，「從台灣問題角度看，可能川普當選會好一點，他是商人喜歡做交易，不願意跟中國大陸起衝突，但會在在好時機把台灣賣了；如果是賀錦麗上台，交易台灣的可能性小，特殊交易的可能性大。」

回歸中美角力，金燦榮也分析， 最終結果不管是誰勝出，對華政策依然針對中國大陸而來，中美關係也從「競合關係」進入到「全面競爭」，關鍵包括內政、新質生產力與爭取國際盟友。

「中國大陸必須在過程中穩住。」金燦榮接著說，中國大陸只要做好自己，當務之急就是穩定經濟。他也承認這幾年內部經濟相當不好，主要供需出現問題，因此要調控整體宏觀經濟。
他也強調中國大陸面臨老年化社會，紅利人口流失，必改變人口政策，因為這會牽動國家存亡，「小寶寶就是第一生產力」。

如何面對美國的競爭，金燦榮也說，美國與中國大陸的人工智能競賽，必須把AI技術做到超前，全力發展新質生產力，以及和爭取國際盟友支持。

ET快訊
管理費每坪15元漲到70元　他們不服提告卻被打臉
台中某高中男學生墜樓　校方緊急回應
人夫無套車震女業務　體液衛生紙露餡
汪建民罹癌病逝！「這些名人」同樣飽受肺腺癌折磨
樂團女主唱去年與女友完婚
快訊／台中高中生墜樓命危　救回昏迷指數3
全球「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60歲阿嬤「突來月經」以為回春　醫檢查：是癌症

美誰勝選對華競爭戰略不變　金燦榮：以交易形式處理台灣問題

中國發改委沒有放利多　港股收盤「暴跌2172點」

女子假扮閨蜜「男友」網戀12年　一人分飾多角詐騙數十萬元

台商籲賴清德國慶別傷感情　全國台企聯：歡慶節日不作無謂挑釁

陸男為「漲粉」稱性侵逾20人　被逮改口：以為造自己謠不違法

首度破3兆！A股收盤兩市成交額「超3.45兆元」…旅遊板塊下跌

河南許昌一架直升機疑觸碰高壓電墜落　駕駛受傷送醫

92歲獨眼老奶奶打靶！10發得97分　曾為抗美援朝女兵

陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

員旅謀福利到最美部落　邊充電邊偷閒好愜意！

60歲阿嬤「突來月經」以為回春　醫檢查：是癌症

美誰勝選對華競爭戰略不變　金燦榮：以交易形式處理台灣問題

中國發改委沒有放利多　港股收盤「暴跌2172點」

女子假扮閨蜜「男友」網戀12年　一人分飾多角詐騙數十萬元

台商籲賴清德國慶別傷感情　全國台企聯：歡慶節日不作無謂挑釁

陸男為「漲粉」稱性侵逾20人　被逮改口：以為造自己謠不違法

首度破3兆！A股收盤兩市成交額「超3.45兆元」…旅遊板塊下跌

河南許昌一架直升機疑觸碰高壓電墜落　駕駛受傷送醫

92歲獨眼老奶奶打靶！10發得97分　曾為抗美援朝女兵

陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

諾貝爾物理獎得主「奠定AI基礎」　台學者曾通信：大師願仔細分享

萬聖主題月開跑　變裝討糖遊行搞怪晚宴Buffet雙重驚喜

新光三越信義周慶10／17登場　主打美妝「比國外買划算」

60歲阿嬤「突來月經」以為回春　醫檢查：是癌症

金管會：新新併審核5關卡　最晚4個月內准駁

美誰勝選對華競爭戰略不變　金燦榮：以交易形式處理台灣問題

張政禹入選12強引熱議？總教練有其考量　恩師陳瑞振道出期許

新北水利局打造新膜力　北大特區污水廠再進擊

曹祐齊封鎖悍將6局無安打　葉總見好就收有勝投資格

板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

太香了！店員幫烤肉突夾1塊自己吃...客人看傻眼

菜一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！他嚇壞食慾全無

男童爬上休旅車蹦跳！被抓大哭：我是小孩

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她秒理智線斷

北京地鐵「站」的Station回來了

陸「變形金剛車」6分鐘變宴會廳 可擺「24桌酒席」容納200人

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

荷蘭老先生送返150餘件文物 熱愛中國文化定居吧16年拿到身份證

陸2歲娃走失13天…溺死在離家60km河邊

92歲獨眼老奶奶打靶！10發得97分 曾為抗美援朝女兵

刷新紀錄！A股兩市成交額僅20分破1兆

女子轉賣父母生前處方藥被判「販毒罪」

A股牛市是起點？專家：關鍵在12月

台男撤黎稱祖國是中國 陸網嗆：很假

更多熱門

相關新聞

談中美兩軍交流 陸國防部：呈趨穩態勢

談中美兩軍交流 陸國防部：呈趨穩態勢

中國國防部發言人張曉剛今天在例行記者會上表示，當前中美兩軍關係呈現趨穩態勢，有助雙方避免誤判、管控風險，但中方仍要求美方「校正」對中國的戰略認知。

中共中央軍委副主席張又俠與蘇利文會面：台獨同台海穩定水火不容

中共中央軍委副主席張又俠與蘇利文會面：台獨同台海穩定水火不容

賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」

賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」

王毅會晤蘇利文：停止武裝台灣！

王毅會晤蘇利文：停止武裝台灣！

美國安顧問蘇利文8月27日起訪中3天　商討台海等議題

美國安顧問蘇利文8月27日起訪中3天　商討台海等議題

關鍵字：

中美關係美選台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

汪建民生前女友意外曝光

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

汪建民過世！馬國畢發聲

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

即／五億高中生案　夏姓配偶「看到這幕」掩面哭了

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面