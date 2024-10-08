美誰勝選對華競爭戰略不變　金燦榮：以交易形式處理台灣問題

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮分析美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸中國人民大學今（8）日舉行「2024年美國大選與中美關係前景」座談會，中國人大國關學院副院長金燦榮分析，美選最終不管誰勝出，把中國大陸當正對手的政策不會改變，中美競爭壓力之下，中國大陸要穩住，做好自己的事，尤其是這幾年經濟很糟。另外，他也認為不管是川普或賀錦麗當選，將以交易形式來看待「台灣問題」。

今年11月5日是美國總統大選，牽動中美以及世界局勢變化。中國人民大學重陽金融研究院今下午主辦的「2024年美國大選與中美關係前景」座談會在北京人民大學舉行，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮擔任主講人，他也預測本屆美國大選後可能面臨三次分裂局面。

金燦榮首先就美選整體氛圍分析，目前美國議會內部出現高度分裂，若選舉出現爭議只會擴大分歧，其二是如果美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得選舉，將即將出現社會撕裂局面，其三要觀察是否出現政黨重組情況。

美選後外交策略，金燦榮指出，川普如果上任一定是美國優先原則，實行「新孤立主義」和保護主義，預料中美貿易戰只會持續，會讓中國大陸以及盟友都很難受；如果是美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選總統將延續現任拜登政府大方向政策，但意識形態會再偏左一點。

「無論誰勝選，美國把中國大陸視為競爭者的戰略不會改變，兩人只是戰術不同。」金燦榮也形容，川普對華政策是「一拳打死老師傅，簡單粗暴；賀錦麗是精緻與系統性，說白點就是有點狡猾。」

▲金燦榮分析，美國大選不論誰當選都是以「交易形式」來處理台灣問題 。（圖／記者任以芳攝）

至於美選後如何看待「台灣問題」？金燦榮也直言，「從台灣問題角度看，可能川普當選會好一點，他是商人喜歡做交易，不願意跟中國大陸起衝突，但會在在好時機把台灣賣了；如果是賀錦麗上台，交易台灣的可能性小，特殊交易的可能性大。」

回歸中美角力，金燦榮也分析， 最終結果不管是誰勝出，對華政策依然針對中國大陸而來，中美關係也從「競合關係」進入到「全面競爭」，關鍵包括內政、新質生產力與爭取國際盟友。

「中國大陸必須在過程中穩住。」金燦榮接著說，中國大陸只要做好自己，當務之急就是穩定經濟。他也承認這幾年內部經濟相當不好，主要供需出現問題，因此要調控整體宏觀經濟。

他也強調中國大陸面臨老年化社會，紅利人口流失，必改變人口政策，因為這會牽動國家存亡，「小寶寶就是第一生產力」。

如何面對美國的競爭，金燦榮也說，美國與中國大陸的人工智能競賽，必須把AI技術做到超前，全力發展新質生產力，以及和爭取國際盟友支持。