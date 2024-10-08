「暗黑IU」爆賣原味內褲　買一送一每日現貨

▲AV女優艾悠Aiyo因長相激似韓國女星IU，讓她有著「暗黑界IU 」的封號。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

AV女優艾悠Aiyo因長相激似韓國女星IU，讓她有著「暗黑界IU 」的封號。時報周刊CTWANT日前接獲爆料，指拍片尺度無極限的艾悠，在網路上販售穿過的二手內褲，還特別標註「買一送一、每天優惠現貨發售」。經本刊循線追查，發現該網址已經無效，不過同樣的販售敘述內容和商品，已改由另個小號繼續經營販賣中。

▲艾悠被爆在網路上販售穿過的二手內褲，還特別標註「買一送一、每天優惠現貨發售」。

拍片資歷1年多的艾悠，其實除AV女優身份外，同時還是一位人妻，而她的工作夥伴，就是自己的另外一半。她透露當初跟老公一起拍片的原因，「工作關係接觸到這個產業，因為找不到素材，所以跟老公開始拍片」，至今推出超過20部影音作品，艾悠日前登上蜆仔直播，自爆性感帶在胸部，還曾跟某對象1天7次，讓蜆仔驚呼：「不會乾掉嗎？」 艾悠則害羞笑回：「我不會！」

▲艾悠因長相激似韓國女星IU，還自製哏圖Po上網路。

今年4月艾悠曾和老公因為進警局鬧上媒體版面，起因是在台北市中山區某飯店拍片時，艾悠無故遭到攝影師性騷擾，一旁的老公護妻心切當場開扁，最後找來警方處理。提到當時的性騷擾事件，艾悠對此嚴厲譴責：「互相尊重是最重要的，身體是我們的，用身體在表演藝術上是我們的職業，不代表我們就該被不禮貌的對待、敢表現不代表我們隨便，沒有一個人應該被性騷擾或是接受潛規則，每個人都有自己身體的自主權。」

對於本刊接獲爆料，指艾悠在網路上販售穿過的二手內褲一事，艾悠所屬大象傳媒否認此一傳聞，並嚴正聲明是假消息，呼籲網友千萬不要受騙。

▲蜆仔（左1）曾在直播上和艾悠暢聊拍片甘苦。

《CTWANT時報周刊》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 原汁原味2／梁凱莉《全明星》Team Blue全都賣 網友痛罵「超缺德」

▸ 啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀 溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▸ 為罷而罷1／重啟選戰模式 豪雨來得快救得快謝國樑仇恨值波動低