玩命！移工騎機車國道飆車數十公里　下交流道撞安全島噴飛被逮

▲越南移工騎機車在國道玩命飆速數十公里，最終下國道自摔被警方逮獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道玩命驚魂記！一名越南籍男子今（3日）天下午3點多，原因不明騎上國道1號桃園中壢路段，一路往南在車道亂竄，國道第二大隊巡邏警車一路尾隨，機車再飆速繞道國道3號，最終騎下國道、在新竹香山交流道下方，轉彎時速度過快自摔噴飛倒地被警方逮捕，玩命騎車至少數十公里，警方正調查原因、追究其刑責。

國道第二大隊警方說，下午3時22分許接獲第一大隊通報，指有一輛藍色150CC的白牌機車，疑似自國道1號中壢上五揚高架橋南下車道，楊梅分隊巡邏警車在南下72.6K、新竹湖口路段，發現機車行蹤。

警方說，巡邏警車自後方尾隨不敢逼近，但機車不時變換車道，險象環生，甚至在100K、新竹系統交流道右轉往國道3號飆速行駛，在15時39分許機車騎下110K香山交流道，在轉彎時疑車速太快，自撞安全島失控翻車、人噴飛倒地，警方隨即逮捕控制，初步檢視並無外傷。

據指出，該名玩命騎機車上國道男子為越南籍，身上無有效證件，也報不出具體姓名，機車也是跟越南同鄉借來，警方將帶男子前往移民署專勤隊，透過指紋比對其身分，再調查為何騎上國道？追究相關責任。