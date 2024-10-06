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社會 社會焦點 保障人權

強迫跨性別者住男宿　教官逼問：妳是男的還女的

吳宇萱（左）與母親（右）曾因跨性別身分而激烈衝突。

▲吳宇萱（左）與母親（右）曾因跨性別身分而激烈衝突。

圖文／鏡週刊

今年可謂台灣的跨性別元年。變裝皇后妮妃雅奪冠，在總統府驕傲歌舞，打開了多元性別的光譜。7、8月，跨性別女性吳宇萱、小那、Vivi的免術換證訴訟案接連宣判勝訴或部分勝訴，創下性別平權運動里程碑。

但此前，沒有法律保障，連生存都成問題。她們拿著一張不符合性別認同的身分證，讀書、求職、就醫歷程飽受折磨。我們採訪她們與她們的家人，成長與出櫃過程遭遇什麼困境？曾經艱難的生存如何成為日常生活？

採訪來到第2個小時，26歲的吳宇萱臉上帶著微笑、語氣平淡地說著大學時被教官和學務處集體刁難的往事，這樣下了結論：「跨性別者的權利沒有被看見，也沒有能力抗爭，這個社會給你什麼，你只能吞，要嘛你跪下，要嘛你離開，但別想直挺挺站著。」

向母親出櫃　遭歹毒話攻擊

問她外表雖然淡定，但內心應該情緒強烈吧？「老實說，支撐我活下來的只有憤怒，只有我活下去，才有辦法讓學務長和總教官受到懲罰。」念大學被歧視的經驗讓她決定挺身而出，為自己與社群爭一口氣，「沒有基本法律保障下，你獲得的一切都是別人的施捨，非常不穩定。我們要讓跨性別者有最基本的法律承認，讓他們在社會上從生存變成生活。」

吳宇萱就讀長庚大學時，住宿問題引發各大專院校檢討性別友善空間與政策。

▲吳宇萱就讀長庚大學時，住宿問題引發各大專院校檢討性別友善空間與政策。

所謂跨性別，指的是性別認同與出生時被醫生指定性別不一致的狀態。國小時，一直被當成男生養的吳宇萱幾乎沒法跟男生玩在一起，感覺不適應，但找不到語言表達。國三那年，青春期勃發的第二性徵膨脹成阻擋人生的大石頭，她亟欲找尋答案，上網搜尋，高二接觸到跨性別這個辭彙，但人生並未因此明亮起來，「我那時就知道跨性別在台灣的處境頗糟糕，我可能沒辦法完成學業，社群也沒辦法提供解決方案，大部分的跨性別者為了生存，只想存錢動手術，換完證就消失匿跡。」

吳宇萱選擇了直挺挺站著，用自己的肉身和這個社會衝撞。上大學那年，她向母親出櫃，母親崩潰了，極度惡毒的話都罵得出來：「不男不女」「噁心」「丟臉」。她嚇到渾身發抖，仍不甘示弱，告訴母親她有錄音，性別歧視是犯法。二人像紅衛兵一樣互相批鬥，母親說：「你要告我嗎？你來啊！」

母親那時難以理解跨性別並非自主選擇，而是自我感覺被生錯性別，或俗稱「靈魂裝錯身體」的一種狀態。吳宇萱取得醫院「性別認同障礙症」（此為DSM第四版舊版用語）診斷、開始進行荷爾蒙治療，醫生建議她應按照自身性別認同入住學生宿舍。入學前，她向長庚大學坦承自己的跨性別身分，提出各種住宿方案，找好室友，連家長同意書都簽好了。但學校都不採納，仍將她安排入住男生宿舍，已做女裝打扮的她被迫接受異樣眼光，身心承受極大壓力。

總教官逼問　你是男還是女

「凌晨兩點前我沒辦法回寢室，因為兩點前都會有人在走廊上活動，要走過去就要接受其他人的注目禮，那很痛苦。」清晨，她必須在同學們醒來前離開，只能睡在籃球場或辦公室角落。她當成一則笑話，淡然說：「學長姐有贊助睡袋、枕頭，其實睡得蠻舒服的！」

她向全班出櫃，「就說我是跨性別，請大家用普通女生的身分對待我。」導師、同學們都欣然接受，女同學們嘗試將她偷渡進女生宿舍，以獲得正常一點的校園生活。然而，學校知道後特別警告管理員，甚至威脅幫忙她的同學。一週後，她又回到辦公室睡睡袋，需要洗澡時再回宿舍。她從小熱愛電腦、寫程式，大學考上資訊系，能破解系統開啟辦公室空調。她開起玩笑：「冷的話只能加棉被，因為冷氣就是冷氣嘛，工程師也沒辦法變魔術變成冷暖空調。」

她試圖溝通，總教官逼問：「（按照）國家的法律你是男的還女的？」學務長則認為事涉其他同學和家長的觀感，甚至質疑她男扮女裝、行為偏差。她感到被歧視和傷害，向學校申請性平調查，最終總教官被認定性騷擾成立、學務長被認定性別知能嚴重不足。

吳宇萱從小熱愛電腦，母親花費許多心力栽培。（吳宇萱提供）

▲吳宇萱從小熱愛電腦，母親花費許多心力栽培。（吳宇萱提供）

作為一位跨性別者，光是渴望擁有一個正常生活，就要經歷許多挑戰。到了大一下學期，學校修改宿舍規則，規定性別認定只依照學籍資料上的法定性別，不得有任何異議，她只好在外租屋，無異於被學校趕了出來。只要看到同學們下課後紛紛回宿舍，就想起自己無處可去的窘境。她遍體鱗傷，大一下學期就休學。

想變更性別　只能進行手術

2019年台灣通過同婚專法，但跨性別者困境依舊，「追根究柢就是國家沒有給跨性别者一個符合性別認同的身分證件。」吳宇萱並非排斥手術，「我對手術的看法很簡單，我希望它是一個真心、自願的醫療行為，而不是因為活得太痛苦了，但這個政府唯一給我活下去的機會就是：你給我去動手術。」

內政部2008年的一紙函釋規定，必須持有二張精神科的性別不安診斷證明，並完成性器官與性腺切除手術後才能變更性別。2012年CEDAW公約（消除對婦女一切形式歧視公約，具國內法效力）施行法以來，國際兩公約、CEDAW公約委員均建議台灣取消強制手術要件。根據台灣伴侶權益推動聯盟（下稱伴盟）2020年的「跨性別人權處境調查報告」，500多位受訪者中有近9成尚未動手術，原因包括：手術費用太過昂貴、質疑手術安全性及必要性、重要關係人不同意、擔心影響工作，以及尚未成年。


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