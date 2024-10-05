「二姐」國慶晚會復出太搶手　警5天逮16黃牛...驚見天價10.4萬

▲國慶晚會於5日將在大巨蛋舉行，二姐江蕙復出造成搶票，黃牛票目前最高喊到一張10.4萬元。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

10月國慶晚會在5日晚上於台北大巨蛋開演，最大亮點就是二姐江蕙現身晚會舞台開唱，在9月底開放部分門票供民眾免費索取，但網路上卻有黃牛加價出售的狀況，北市刑大在5天內查獲16件，並查扣30張國慶晚會門票，其中最貴的一張開價竟高達10萬4千元。

警方調查，國慶晚會在5日晚上舉行，屆時江蕙也將現身大巨蛋表演，也引起許多民眾爭相搶票，想一睹引退後的二姐江蕙再度復出開唱，北市刑大在開放索票之前成立專案小組，針對各大網路平台以及社群軟體群組進行網路巡邏，並且進行查緝作為。

警方在9月30日開放索票之後，發現網路上在當天晚上就立刻出現「加價販售」行為，在1日晚上9時許，發現有25歲的徐姓男子，在網路上販售國慶晚會門票，販售一張就開出天價10萬4千元，警方也趁徐男出面面交之際上前逮人。

▲ 二姐江蕙將在5日晚上於大巨蛋替國慶晚會付出獻唱。（圖／記者黃克翔攝）

警方指出，國慶晚會是國家重要慶典，有不肖黃牛在網路販售晚會黃牛票，警方也持續取締，從9月30日開放取票，至10月4日為止，共計查獲16件，查獲30張黃牛票，除此之外，天王周杰倫在12月的演唱會即將開售，警方也將持續嚴查黃牛。

警方表示，黃牛對於表演活動影響甚鉅，近年台灣大型演唱會均會出現黃牛加價售票行為，甚至還會在開演前先行「預收」加價門票，但警方呼籲，極大可能是詐騙行為，希望國人務必拒絕黃牛哄抬價格也可以避免自身財物受到詐騙。