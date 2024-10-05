高雄男北漂基隆念大學「11件事顛覆印象」！　當地人超認同

▲有高雄人到基隆念大學，發現有很多事情顛覆印象。（圖／基隆市文化觀光局提供）

圖、文／CTWANT

許多人會到外縣市讀書，甚至找工作定居，不過南北習慣和風俗大不同。一名高雄北漂到基隆念大學的男學生，生活一段時間後，發現有11件事完全顛覆印象，引發話題。

原PO在《Dcard》討論區指出，身為高雄人的他，因為家中工作的緣故，高中就在台北念書，大學則是在基隆就讀，如今大學二年級，也認識很多朋友，但也顛覆對基隆原本的印象。

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1、以為基隆市就是基隆市，沒有分區，聽到朋友說住信義區，以為是台北，查詢後才發現還有很多，不過除了七堵、暖暖，好像很多都和台北的行政區很像。

2、基隆夏天不太下雨，顛覆對雨都的印象。

3、冬天超級冷，12、13度的天氣很常見。

4、冬天下雨不是開玩笑，幾乎每天下，聽朋友說只要陰天，就算地板濕的，都算好天氣。

5、有一堆沒聽過的食物。

6、區單行道有夠大條。

7、住七堵的朋友，很常說要去基隆買東西，因為七堵比較稱廟口那裡為基隆，其他區稱街上或市區。

8、基隆人好像不太怕下雨。

9、當地人稍微有點肉的，腿部肌肉好像都滿發達的，因為基隆學校很多都蓋在山上。

10、原本在高雄基本上都聽得到台語，在台北不怎麼聽到，反而在基隆聽到的比台北多很多，特別是七堵、暖暖那帶。

11、基隆冬天的天氣預報不要太相信，只要降雨機率不是0%，就帶傘。

貼文一出，引發熱烈討論，網友對於天氣紛紛點頭贊同：「冬天真的快冷死」、「不用冬天，每年現在這個時候就開始會開始每天下雨」、「我也是去年從屏東轉來海大，超不習慣天氣的」。

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