雨彈轟金山！老夫妻遭沖走　侯友宜：找到時已無生命跡象

▲金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／新北報導

颱風山陀兒消散後，低壓影響，豪雨狂炸北海岸，新北市金山區4日大淹水，金山老街雨水淹到大腿處。新北市長侯友宜今（5日）受訪時表示，一對受困在潭子區的夫婦遭暴漲的溪水沖走，今天早上找到人時已經沒有生命跡象，他對此表示感到難過和痛心。

金山豪雨災情慘重，多處淹水，還有更多路段中斷，侯友宜今早表示，金山老街昨天短短12小時就下了527毫米、24小時下了625毫米，釀成金山幾十年來首見的重大災情，昨天下午第一時間，應變中心也成立前進指揮所，進到老街救災。

侯友宜透露，昨天深夜他特別到現場來，面對除了老街積淹水的災情以外，他們同時也收容安置了師生，此外，昨天晚上也一對夫婦失聯，但到了早上七點鐘找到的時候，因為兩人因潭子內受到溪水暴漲、外出不幸被沖走，找到的時候已經OHCA了，失去了生命，「我們非常的難過跟痛心」。

侯友宜也說，今天一早七點鐘全部總動員，幫助老街災後復原，讓老街能夠重返生計，老街基本上受到溪水的沖刷，導致裡面泥濘不堪，市府會協助災後重建，讓金山、萬里三芝、石門地區整個能夠快速地恢復市容。