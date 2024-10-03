山陀兒應變中心工作會報　饒慶鈴：請民眾及公所盡速復原

▲山陀兒台東縣災害應變中心第四次工作會報。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

今年編號第18號的颱風山陀兒已於3日中午12時40分於高雄小港登陸，所幸並未造成台東縣重大的災害。為瞭解各單位在颱風後的相關應變工作，台東縣長饒慶鈴主持應變中心第四次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，縣長表示，颱風帶來的風雨造成不少路樹及行道樹傾倒、道路交通、土石流零星災害，希望民眾及各鄉鎮公所能夠盡速進行復原整理家園工作，縣府也會到各地了解災損情況。

台東縣山陀兒颱風應變中心第四次工作會報於3日下午5時召開，由指揮官饒慶鈴主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、台東縣後備指揮部指揮官、縣府主管、以及所有編組單位主管及代表參與，並聽取台東大學王文清教授及氣象站長冉立群說明颱風最新動態、土石流災害與警戒，以及台東地區未來應注意事項，縣府民政、社會等單位首長說明最新民眾疏散、收容等作業與人數，建設處說明道路等災損狀況，台東縣後備指揮部則提出兵力協助救災狀況。饒縣長也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書、課長進行視訊，詢問目前各地災害及復原狀況，

在工作會報上饒慶鈴表示，感謝各編組單位及鄉鎮市同仁的堅持與辛勞，所幸這次山陀兒颱風並未給台東帶來重大災害，僅路樹及行道樹傾倒、道路交通災害、溪水暴漲淹沒路(橋)面等，希望大家整理家園，至於實際災害情況，會排定時間進行會勘，減低災害損失，也請各鄉鎮市持續注意觀察土石流潛勢區，並隨時進行應變。