山陀兒快登陸高屏「風強雨驟時刻到」　最快今晚降級熱帶低壓

▲山陀兒颱風即將登陸高屏一帶，嚴防強風大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

龜速移動的中颱山陀兒，中央氣象署預估，今午後1、2時登陸高雄屏東一帶，南部地區風強雨驟要特別小心，今晚到明天上半天可能變為熱帶低氣壓，隨著熱帶低氣壓北上，北部、東北部還受到東北季風影響，降雨持續到明日。

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風中心越來越靠近高屏，目前高屏地區風強雨大，上午11時中心來到高雄西南方約30公里海面，預估中心未來1、2小時將從高屏進入陸地。

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她表示，颱風登陸以後強度隨即減弱，變成熱帶性低氣壓，但今天依舊影響台灣的天氣，其暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

▲山陀兒最新預報。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，目前台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大，並且有長浪發生，陸上強風，彰化、台南以南地區等地區有11至13級強陣風，尤其中午前後高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風，約明天清晨就會減緩。

天氣方面，伍婉華表示，颱風環流緩慢移進，環流本身和東北風交互產生的雲系，一直影響台灣的天氣，今天主要還是受到颱風環流影響，迎風面不斷有雲系移進，每小時50到60毫米雨降下來，中間會有瞬間的短延時強降雨。

她說，今天雨勢還會下，今晚到明天上半天南部、東南部雨勢隨著低氣壓北上減弱下來，而北部及東北部受到熱帶性低氣壓外圍環流及東北季風影響，明天仍有降雨發生，甚至可能有局部性大雨。

伍婉華提醒，颱風正在侵襲，幾小時內中心在高屏登陸，風強雨驟要特別小心，西南部沿海地區可能有颱風暴潮，引起的海水倒灌，呼籲民眾不要前往海邊活動，注意平安。

▲山陀兒最新預報。（圖／氣象署提供）