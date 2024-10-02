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快訊／高鐵明14時前「台中以南停駛」　北中每小時2班全車自由座

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲山陀兒颱風來襲，高鐵明天調整運行計畫。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

「山陀兒」颱風中心往台灣逼近，全台明(3日)續放颱風假，台灣高鐵公司今晚宣布，明天下午14時前台中以南暫停營運；台中以北每小時發2班全車自由座列車，下午14時起全線恢復營運，南港站、左營站雙向每小時發2班次列車。

高鐵公司表示，明(3)日上午南部路段影響已達停駛標準，故調整營運區間及模式，下午14時前台中以南暫停營運；台中以北區間，自南港站南下及台中站北上每小時分別發出2班次全車自由座列車。

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高鐵表示，下午14時起，高鐵全線恢復營運，南港站及左營站每小時分別發出2班次全車自由座列車直至3日營運結束。

台灣高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵3日列車運行班表如下：

1.自06:00起至14:00前，自南港站南下及台中站北上，每小時各發出2班次列車； 14:00起至營運時間結束，則改為自南港站南下及左營站北上每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車(商務車廂除外)，並停靠沿途各站。

2. 台中站於14:00與14:30分別加發南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)。

3. 當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加發一班至台中站每站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)。

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