　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒「暴風圈侵襲機率」　8縣市達100%

▲▼ 。（圖／中央氣象署提供）

▲颱風「山陀兒」來勢洶洶！8縣市暴風圈侵襲機率達100%。（圖／中央氣象署提供）

記者邱晟軒／綜合報導

颱風「山陀兒」在過去一天幾乎呈現滯留狀況，不過中央氣象署表示，山陀兒目前已經開始「小跑步」了，未來24小時內將以每小時9公里的速度向北移動，預估今（2日）深夜至明日（3日）上午間登陸。此外，根據氣象署最新發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」，有8個縣市的暴風圈侵襲機率達到100%。

根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，澎湖縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島的暴風圈侵襲機率都達到 100%。此外，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、綠島和蘭嶼的侵襲機率也超過90%，而北北基桃地區則低於80%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署提供）

▲8縣市達100%暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）

除此之外，氣象署4時發布最新風力預測顯示，明日6時至12時，蘭嶼綠島（台東縣）、屏東縣（含恆春半島）、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、雲林縣、彰化縣、台中市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、連江縣、金門縣達標。

雨量預測部分，台北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地均符合停班課標準。

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲18縣市明天符合停班課標準。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，各縣市政府可依實際觀測發布停班停課。

ET快訊
山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部
一堆泡水車！他崩潰「新車怕爆山陀兒」　網推高雄2地方：不會淹
快訊／高雄1716戶停電
「氣象女神」還在報！　眾人狂讚：颱風天就看伍婉華
伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤　送以難以抗拒的回
快訊／台東明停班課！8縣市宣布了
快訊／花蓮明停班課！7縣市宣布了
快訊／嘉義縣、市明停班課！6縣市宣布了
快訊／連放3天颱風假！高雄市明天停班停課
金馬61入圍名單／張震爭影帝！張艾嘉、夏于喬搶影后寶座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

再窮都不要分手！4生肖男「早晚發大財」：享受財富榮耀

「氣象女神」還在報！　眾人狂讚：颱風天就看伍婉華

台南獲評為幸福典範之城　社勞福利多項指標六都第一

不斷更新／8縣市宣布了！停班課懶人包一次看

快訊／連放3天颱風假！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

桃園機場明取消59客貨航班　桃捷、國道客運視風雨減班停駛

一堆泡水車！他崩潰「新車怕爆山陀兒」　網推高雄2地方：不會淹水

新冠「XEC變異株」台灣已1例　專家示警：冬天疫情恐升

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

再窮都不要分手！4生肖男「早晚發大財」：享受財富榮耀

「氣象女神」還在報！　眾人狂讚：颱風天就看伍婉華

台南獲評為幸福典範之城　社勞福利多項指標六都第一

不斷更新／8縣市宣布了！停班課懶人包一次看

快訊／連放3天颱風假！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

桃園機場明取消59客貨航班　桃捷、國道客運視風雨減班停駛

一堆泡水車！他崩潰「新車怕爆山陀兒」　網推高雄2地方：不會淹水

新冠「XEC變異株」台灣已1例　專家示警：冬天疫情恐升

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

取消限購令！廣州全撤購房限制似起作用　新建案訪客不停

神佑！桃園8旬婦走失5天　「三媽」抬轎人草叢中尋獲

《角頭》施名帥入圍金馬男配！　「人在韓國」放閃朱芷瑩：真旺夫

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

巴籍貨輪蘭嶼擱淺船身斷裂！殘留290噸油料　即刻啟動防治作業

釜山影展／金秀賢離婚後「性感深V」首現身　宋仲基升格二寶爸露面

快訊／風雨狂襲！高捷明日調整班距為20分鐘　輕軌全日停駛

快訊／強風吹斷高壓電線　高雄大寮1716戶停電

苗栗熱褲女違規穿越馬路　駕駛急煞飆國罵！警方回應了

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

不斷更新／8縣市宣布了！明日停班停課

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

更多熱門

相關新聞

山陀兒雨勢不斷！台東嘉蘭村預防性撤離

山陀兒雨勢不斷！台東嘉蘭村預防性撤離

颱風山陀兒來勢洶洶，為確保居民生命財產安全，大武警分局金峰分駐所與巡守隊針對土石流潛勢區域，於2日上午9時許配合村長、鄉公所執行金峰鄉嘉蘭村預防性撤離，已撤離6名村民至嘉蘭社區多功能活動中心，安置照護。

芭蕉樹遭強風吹斷　都蘭警即時排除

芭蕉樹遭強風吹斷　都蘭警即時排除

高雄大樓玻璃被吹落　從7層樓高砸地

高雄大樓玻璃被吹落　從7層樓高砸地

威秀宣布「暫停預售8日前場次」

威秀宣布「暫停預售8日前場次」

台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

關鍵字：

颱風山陀兒停班停課氣象預報風圈侵襲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

不斷更新／8縣市宣布了！明日停班停課

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面