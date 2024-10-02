山陀兒「暴風圈侵襲機率」　8縣市達100%

▲颱風「山陀兒」來勢洶洶！8縣市暴風圈侵襲機率達100%。（圖／中央氣象署提供）

記者邱晟軒／綜合報導

颱風「山陀兒」在過去一天幾乎呈現滯留狀況，不過中央氣象署表示，山陀兒目前已經開始「小跑步」了，未來24小時內將以每小時9公里的速度向北移動，預估今（2日）深夜至明日（3日）上午間登陸。此外，根據氣象署最新發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」，有8個縣市的暴風圈侵襲機率達到100%。

根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，澎湖縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島的暴風圈侵襲機率都達到 100%。此外，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、綠島和蘭嶼的侵襲機率也超過90%，而北北基桃地區則低於80%。

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▲8縣市達100%暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）

除此之外，氣象署4時發布最新風力預測顯示，明日6時至12時，蘭嶼綠島（台東縣）、屏東縣（含恆春半島）、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、雲林縣、彰化縣、台中市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、連江縣、金門縣達標。

雨量預測部分，台北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地均符合停班課標準。

▲18縣市明天符合停班課標準。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，各縣市政府可依實際觀測發布停班停課。