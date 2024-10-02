體操協會新理事長爆是淫媒　仲介女生出國賣淫

▲體操協會理事長林建佳開辦收費課程，遭質疑是以協會頭銜中飽私囊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中華民國體操協會理事長林建佳爭議不斷，本刊接獲投訴，指他任公立學校教職，卻私下收費開班、利用學校場地辦活動，還長期向學校請假，卻照樣領薪水，涉嫌違反《公務員服務法》。另外，他在左訓中心擔任國家隊教練期間，還傳出仲介女生出國賣淫。投訴人指出，體操協會每年接受政府3千萬元補助，不該被林這種人把持，呼籲主管機關介入調查，好好整頓體操協會。

14年前，壹週刊曾經直擊踢爆，在左訓中心當體操教練的林建佳，以遊學名義仲介年輕的女生到澳洲賣淫，新聞曝光之後，他被左訓中心取消借調，歸建回國小當體育老師，沉寂將近10年。

但投訴人A先生向本刊表示，近年林建佳動作頻頻，積極參與體壇活動，他先當選高雄市體育總會常務監事，3年前成立「中華民國體操感覺統合總會」，擔任常務理事，並以兩個協會合作推廣的名義，開班收費招生。

另名知情人士B小姐指出，今年3月，林建佳更上一層樓，當選中華民國體操協會理事長，沒想到4月率團參加亞錦賽，就因為審查疏失，被主辦單位剔除了兩名選手，引發抨擊。

▲今年初，2名體操選手出國參賽被取消資格，體操協會卻不斷推諉卸責。圖非當事人。

此外，投訴人C先生也表示，林建佳還以處理協會事務的名義，長期向學校請假，學校因此必須另外花錢請代課老師，他還可以領薪水跟年終獎金，有浪費公帑之虞，且涉嫌違反公務人員不得兼職等相關法規。

林建佳在網路上公開廣告招生，疑已違反公務人員不得兼職的法令。

針對遭指控利用體操協會名義開班授課等問題，林建佳表示他並未親自教學，只有協助指導教練開設學校課後社團；另遭指控長期請假坐領乾薪的部分，林建佳則承認因有心理問題才會長期請病假，目前協會事務大都由祕書長處理，若有較重要的活動需要出席，才會再另向學校請公假。

▲林建佳在高雄明正國小（圖）擔任體育老師，被爆長期請假坐領乾薪。

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