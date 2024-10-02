冷漠！陸男童當街慘遭野狗攻擊　一堆路過民眾見死不救

▲男童當街慘遭野狗攻擊狠咬，一堆民眾經過見死不救。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸廣西近日發生一起野狗攻擊小孩無人幫救援事件！一名男童走在社區中，突然間遭到一條野狗狠咬攻擊，但更讓人心寒的是，現場有許多民眾開車經過，但大家真的只有「經過」，全都選擇見死不救。

影片可見，一名男童走在社區內，突然遭到一條野狗攻擊狠咬。男童極力反抗，但野狗死死咬住，甚至一度造成男童跌倒在地。現場有許多車輛與機車經過，但這些駕駛都只是坐在車上，沒人願意下車幫忙，還有一對騎機車的母女，看到狀況後，則是趕緊逃離現場。附近也有路人經過，但幾乎所有人都是冷眼旁觀，無人出手相救。

▲男童力抗野狗攻擊。（翻自微博）

▲男童滿臉是血。（翻自微博）

最後男童跑到一輛車子的旁邊，把車子當作掩護物，才順利脫困，但相信男童的臉部與手臂都被咬傷，目前也未能得知男童的傷勢狀況如何。

據悉當地已有政府單位介入處理，並相信這是一件流浪狗攻擊民眾事件。不少大陸網友看到這畫面後，則紛紛直呼：「無情的看客！」「讓人心寒」、「悲哀的社會制度」、「你幫忙，自己被咬了，自己倒楣。」



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