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中美商務部長近日將通話　談加徵電動車關稅等議題

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美商務部長近日將通話，電動車成焦點議題。（圖／路透社）

文／中央社台北1日電

據央視轄下微博帳號「玉淵譚天」今天發布，中美兩國商務部長近日將舉行通話，就中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括電動車限制等議題交換意見。

文章指出，今年1月11日，中美商務部長曾舉行通話，當時雙方就經貿問題、中美經貿領域國家安全邊界問題進行深入溝通。本次通話是兩國商務部門機制性對話溝通，並於文內強調，中國與美國、歐盟正針對電動車進行密集溝通。

補貼削減，大陸電動車業者恐「倒一半」？　專家：產業泡沫化迫在眉睫（圖／路透社）

文章表示，今年以來，電動車成為「部分國家挑起對中貿易摩擦的主要抓手」，希望能夠通過溝通來解決問題，但同時，中國維護自身核心利益的決心也不會變。

文章提到，中國商務部部長王文濤日前訪問義大利、德國、比利時和歐盟總部，與對口部門負責人進行深入會談，其中更與歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）就歐盟對中電動汽車反補貼案進行全面、建設性的磋商。

美方先前對中國電動車課徵100%關稅，於9月27日生效，並拒絕向任何配備中國製零組件的車輛提供7500美元（約新台幣24萬元）的消費者電動車補貼。中國商務部9月14日曾表示，301關稅違反世貿組織規則，美國不但不糾正，反進一步提高關稅，是「錯上加錯」。

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