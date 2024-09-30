山陀兒持續進逼！張善政曝「明停班課機率」：會與北北基共同討論

▲山陀兒0930下午2時最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

中颱山陀兒持續進逼，稍早暴風圈已經觸陸，且威力仍在逐漸增強，不排除發展為強烈颱風。桃園市今(30日)也出現強勁風勢，下午開始雨勢增強，市長張善政下午也赴消防局召開颱風整備會議，指出雖明(10月1日)預估風雨不大，但仍須嚴正以待。至於是否放颱風假，張善政則表示，明停班課機率低，但仍會於今晚8點與北北基共同討論宣布。

氣象署指出，目前山陀兒速度放慢，影響時間恐拉長，預估週二至週四上半天風雨最為強烈。

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桃園市各局處今下午召開整備會議，消防局預估，週三週四桃園將會受到暴風圈壟罩影響，出現顯著風雨，平地及台地等會有大雨至豪雨等級雨勢，山區則可達豪雨或大豪雨等級，尤其復興區須多加注意。

▲桃園市各局處下午召開颱風整備會議。（圖／記者楊淑媛翻攝）

對此，原民局表示，為了預防災害發生，目前復興區的災民收容安置處所共計10里11處均已準備，物資也暫時充足無虞，有急需醫療照護的高風險個案，衛生所也將勸導民眾下山依親；復興區區長蘇佐璽則表示，明天將會進行預防性撤離，且因替代道路將封閉，因此會通知遊客強制撤離，並且預先進駐物資，而擔心後續會有落石情況，原定10月5日舉辦的高山音樂節將延期。

另外，張善政則表示，目前依照桃園市的颱風風雨觀測，明天的停班課機率較低，周三或周四機率影響最為劇烈，停班課機率也比較高，但仍會與北北基共同討論，並於今晚8點依照中央的風雨預測判定是否放假。