　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江蕙國慶開唱「5000張票15分鐘搶完」　網揭1關鍵喊：不公平！

江蕙將於國慶晚會獻唱。（圖／報系資料照）

▲江蕙將在國慶晚會獻唱。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，由於「二姐」江蕙將復出獻唱，讓許多民眾相當期待。北市府安排今（30日）中午12點開放搶票，但網頁開放後馬上當機，限量5000張門票短短15分鐘就全被索取完畢。對此，有網友表示，售票網無預警提前在11點45分開放網友上線等待，但一般人的認知都是12點重整開始排隊，卻沒有提前告知，認為不公平。

「國慶晚會」的門票今天中午12點開放索票，該活動為準實名制，每位會員限索取1次，上限2張，不過時間一到，進去售票網路就出現「因目前進站人數過多，請您耐心等待。建議您保留此視窗」，好不容易進去，卻顯示「113年國慶晚會在台北，免費索票已全數索完」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市觀傳局表示，國慶晚會今日中午12點於「UDN售票網」開放5000個席位供民眾免費索票，5000張入場券已在12點15分索取完畢。

5000張門票在15分鐘內搶完。（圖／翻攝自UDN售票網）

▲5000張門票在15分鐘內搶完。（圖／翻攝自UDN售票網）

消息一出，大批網友湧入「台北旅遊網」粉專留言抱怨，「倒數就進入等待…一樣沒搶到」、「太難搶票辣！」、「希望下次能用好一點的售票網…第一次遇到要排隊的」、「浪費了我的午休時間」。還有人指出，11點45分就開始啟動倒數，一般人的認知都是12點重整開始排隊，卻沒有提前告知，認為不公平。

台北市長蔣萬安今天早上也針對國慶晚會門票做說明，透露是前都有做過各項的推演，這一次開放給民眾的票券是透過udn售票網系統，udn售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制，所以希望通過這樣的方式來避免黃牛的情形。另外，也會請警察局加強網路上面的巡查，嚴查各項黃牛票販賣的狀況，希望能夠將販賣黃牛票的情形降到最低，絕對避免。

延伸閱讀
3生肖10月運勢大翻轉　貴人提拔「財富事業穩健」名利雙收
因媽媽行為異常起口角！23歲兒失控拿水果刀刺母　送醫宣告不治
相聲男星爆「孕期出軌」　女星曝墮胎證明：給我一個公道

ET快訊
快訊／蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！證實「10月辦婚禮」
不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課
首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北台灣濕涼「低溫22度
快訊／屏東縣宣布明停班停課
快訊／「這縣市」開第一槍　明日停止上班上課
中颱山陀兒觸陸！北市天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美
《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身！送朴志雅最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

快訊／山陀兒來襲颱風假來了！屏東宣布明停班停課

快訊／台東縣宣布明天停止上班上課

「證嚴上人小行星」獲國際認證　中央大學將天文成就獻慈濟

交通異動懶人包！離島船班明137航次停駛　國內班機取消一次看

中颱山陀兒觸陸！台北市中心天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！活動資訊搶先看

臺灣首本本土化NPO實務寶典＋肝基會發起「傳遞慈善領導力」運動　喚起善念敲門磚

「3生肖」10月強勢翻身！貴人提拔「事業、財富」雙收

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

快訊／山陀兒來襲颱風假來了！屏東宣布明停班停課

快訊／台東縣宣布明天停止上班上課

「證嚴上人小行星」獲國際認證　中央大學將天文成就獻慈濟

交通異動懶人包！離島船班明137航次停駛　國內班機取消一次看

中颱山陀兒觸陸！台北市中心天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」變裝競賽開放報名！活動資訊搶先看

臺灣首本本土化NPO實務寶典＋肝基會發起「傳遞慈善領導力」運動　喚起善念敲門磚

「3生肖」10月強勢翻身！貴人提拔「事業、財富」雙收

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

貓奴翻來翻去難入眠　 小貓跳上床「踏踏安撫」抱著一起入睡

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

Youth Salon青年職涯中心落腳暨大　學生規劃求職不必等就博會

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

生活熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面