江蕙國慶開唱「5000張票15分鐘搶完」　網揭1關鍵喊：不公平！

▲江蕙將在國慶晚會獻唱。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，由於「二姐」江蕙將復出獻唱，讓許多民眾相當期待。北市府安排今（30日）中午12點開放搶票，但網頁開放後馬上當機，限量5000張門票短短15分鐘就全被索取完畢。對此，有網友表示，售票網無預警提前在11點45分開放網友上線等待，但一般人的認知都是12點重整開始排隊，卻沒有提前告知，認為不公平。

「國慶晚會」的門票今天中午12點開放索票，該活動為準實名制，每位會員限索取1次，上限2張，不過時間一到，進去售票網路就出現「因目前進站人數過多，請您耐心等待。建議您保留此視窗」，好不容易進去，卻顯示「113年國慶晚會在台北，免費索票已全數索完」。

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台北市觀傳局表示，國慶晚會今日中午12點於「UDN售票網」開放5000個席位供民眾免費索票，5000張入場券已在12點15分索取完畢。

▲5000張門票在15分鐘內搶完。（圖／翻攝自UDN售票網）

消息一出，大批網友湧入「台北旅遊網」粉專留言抱怨，「倒數就進入等待…一樣沒搶到」、「太難搶票辣！」、「希望下次能用好一點的售票網…第一次遇到要排隊的」、「浪費了我的午休時間」。還有人指出，11點45分就開始啟動倒數，一般人的認知都是12點重整開始排隊，卻沒有提前告知，認為不公平。

台北市長蔣萬安今天早上也針對國慶晚會門票做說明，透露是前都有做過各項的推演，這一次開放給民眾的票券是透過udn售票網系統，udn售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制，所以希望通過這樣的方式來避免黃牛的情形。另外，也會請警察局加強網路上面的巡查，嚴查各項黃牛票販賣的狀況，希望能夠將販賣黃牛票的情形降到最低，絕對避免。

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