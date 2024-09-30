山陀兒暴風圈已觸陸！各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

▲颱風山陀兒暴風圈已碰觸恆春半島及台東陸地。（圖／氣象署）

圖文／CTWANT

受到颱風山陀兒外圍環流影響，台灣東部、東南部地區、恆春半島及東北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。有關颱風假，天氣風險公司總經理吳聖宇分析，周三（2日）全台都有機會，不過還是要以地方政府考量為主。

根據最新資料顯示，目前颱風山陀兒的中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉北北西緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，預計此颱風未來強度有稍增強的趨勢。

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氣象粉專《用事實說颱風》表示，暴風圈已觸陸，不過陷鞍型場速度緩慢，路徑西偏，影響時程延後長，若登陸西部，將成為有史以來登陸西部縣市強度最強之颱風。

至於影響時程，氣象粉專《用事實說颱風》分析，周一（30日）晚至周二（10月1日）白天雲林以南、台東進入暴風圈，風雨漸增，晚間苗栗以南進入暴風圈，風勢增強；周三（2日）上午中心於台南-高雄間登陸，嘉南高屏風雨最強，晚間暴風圈籠罩全台，北部風雨漸增；周四（3日）凌晨至白天，中心於東部出海，北部雨勢持續，深夜本島脫離暴風圈。

外界都很關心的颱風假部分，天氣風險公司總經理吳聖宇接受《TVBS新聞網》時表示，周二（1日）中南部機會高、周三（2日）全台都有機會、周四（3日）中北部機會高，不過還是要以地方政府考量為主。台中市長盧秀燕則說，有任何狀況，市府都會隨時對外發布訊息。

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