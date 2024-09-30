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新冠JN.1+流感疫苗開打日遇「山陀兒」　羅一鈞：放颱風假將順延

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度新冠、流感疫苗同步於明日（10/1）開打，卻不巧遭遇山陀兒颱風襲台，疾病管制署副署長羅一鈞表示，若各縣市政府宣布颱風假，開打活動將順延或者暫停，等颱風假結束之後再行恢復。目前蘇花鐵公路中斷，羅一鈞表示，花蓮、台東已經儲備足夠使用一周以上的疫苗量，後續有需求也會改走南迴配送。

根據疾管署規劃今年秋冬流感、新冠疫苗同步於10月1日起分階段開打，其中第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。第2階段自11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象(未列於第一階段者)，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人；2種疫苗可以同時接種，獲得雙重保護。

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然而今年疫苗開打日卻遭遇山陀兒颱風攪局，羅一鈞表示，疫苗接種計劃有提及，疫苗接種期間縣市政府若遇到颱風假，疫苗接種站取消，醫院接種服務也都暫停，待颱風假取消之後再恢復。開打如果遇到颱風，接種服務和活動都會取消或者順延，所以後續要看縣市政府颱風假公告，才能得知各鄉鎮市區是否會如期開打。

因為颱風蘇花鐵公路中斷，是否會對花東疫苗接種有所影響？羅一鈞表示，花蓮、台東流感疫苗已經儲備5.1萬劑，新冠疫苗則儲備6500劑，足夠因應開打一週以上的預估需求，後續若鐵公路持續中斷，有配送需要時會改走南迴。

羅一鈞指出，本次新冠疫苗使用莫德納mRNA疫苗，疫苗株為JN,1，且依照年齡分為單劑型及多劑型，單劑型適用滿12歲以上使用(每劑0.5mL)，多劑型則適用滿6個月至11歲(每劑0.25mL)。先前所使用的XBB疫苗已停止使用，總計260萬劑莫德納XBB疫苗需銷毀。

▲▼疾管署催打疾苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）

▲疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）

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