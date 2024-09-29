　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲明天受到颱風外圍環流影響，東半部雨勢明顯，下雨時間、頻率都會增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「山陀兒」持續逼近，中央氣象署預估今晚到明晨發布陸上警報，受到颱風外圍環流影響，明天東半部降雨增強，下雨頻率跟時間也增加，甚至有豪雨發生的機會，周二到周三是最接近台灣的時候，全台各地都要嚴防強風豪雨，周二路徑再往西修，南部可能降雨驚人，且風力很大，氣象署持續觀察。

氣象署技正林秉煜表示，山陀兒颱風中心風速來到每秒35公尺，暴風圈、強度持續增強，目前以每小時9公里的緩慢速度，向西北西移動，目前海上警戒範圍包括到台灣東南部，台東、綠島蘭嶼及恆春半島留意強降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

他說，明、後天台灣東南側可能出現4到6公尺左右的浪高，周二更接近台灣的時候，可能有6公尺浪高，風力也會持續增強，綠島蘭嶼出現9到10級強陣風，桃竹苗及澎湖、金門馬祖也可能8到9級的強陣風。

降雨方面，林秉煜指出，山陀兒不排除以西方向逐漸接近台灣，周二、周三是最接近，台灣將會感受到強風及豪雨，甚至南部也會出現局部強風豪雨。明日受到颱風外圍環流的影響，東半部降雨增強，且下雨的頻率、時間也增多。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，周二、周三颱風最接近，各地嚴防強風豪雨，東半部、北部山區、屏東都要局部豪雨發生的機會。颱風移動路徑的不確定性仍大，若周二來到鵝鑾鼻南方近海，路徑可能偏西邊一點，南部沒有中央山脈屏障，南部地區雨勢可能很驚人，風也會很大。

他說，周三如果颱風如預期持續向東北方向移動出去，離颱風最接近的北部地區，要注意局部大雨發生的機會。明天到後天是颱風路徑移動觀察時間，南部地區朋友要持續颱風未來動態。

ET快訊
西門攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了
快訊／山陀兒要來了！　高雄屏東明正常上班課
李多慧今年最後應援就在今晚！
你被選中了嗎？Threads推新功能
孫安佐打拳賽「狄鶯、孫鵬缺席」原因曝光
山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」
快訊／山陀兒朝台奔來！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大
具俊曄IG突關閉　真正原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／山陀兒未發布陸警！　高雄屏東正常上班課

山陀兒亂交通「90船班取消」　明後天停駛航班一次看

山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」

粉專曝「各縣市颱風假時間」　氣象署：還需要更多資料判斷

房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話　她愣了

嘉義段鐵軌驚見「塌陷坑洞」！台鐵人員急赴現場傻眼了

LIVE／山陀兒暴風圈擴大「最快深夜陸警」 氣象署最新說明

快訊／山陀兒颱風進逼「大雷雨灌花東」　警戒區曝

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

劉子銓顧妹顧出心得：有成就感　愛小孩愛到想開幼稚園「名字已想好」

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

不斷更新／山陀兒未發布陸警！　高雄屏東正常上班課

山陀兒亂交通「90船班取消」　明後天停駛航班一次看

山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」

粉專曝「各縣市颱風假時間」　氣象署：還需要更多資料判斷

房務妹子崩潰7百字「爆罵亂射客」！萬人傻眼：不敢住摩鐵了

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話　她愣了

嘉義段鐵軌驚見「塌陷坑洞」！台鐵人員急赴現場傻眼了

LIVE／山陀兒暴風圈擴大「最快深夜陸警」 氣象署最新說明

快訊／山陀兒颱風進逼「大雷雨灌花東」　警戒區曝

兄弟封王戰黃海+樂天女孩日　桃園球場14129人進場本季最多

嗨翻日月潭！南投搖滾農村微醺音樂節完美落幕　

乘著海風去旅行！產官學合作齊推廣雲嘉濱海特色旅遊＋美食

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

尼泊爾遭暴雨狂襲「至少101死64失蹤」！全國多處遭淹沒

不斷更新／山陀兒未發布陸警！　高雄屏東正常上班課

快訊／台南市西港民宅傳火警　消防人員架梯救1人脫困出水搶救

嘉義大車站計畫推進！「小小北」活化新生　4大亮點曝光

山陀兒亂交通「90船班取消」　明後天停駛航班一次看

山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

快訊／山陀兒颱風長胖增強　估「登陸恆春半島」

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面