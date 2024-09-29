山陀兒挾豪雨明連炸東部3天　路徑若偏西「南部雨多風大」

▲明天受到颱風外圍環流影響，東半部雨勢明顯，下雨時間、頻率都會增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「山陀兒」持續逼近，中央氣象署預估今晚到明晨發布陸上警報，受到颱風外圍環流影響，明天東半部降雨增強，下雨頻率跟時間也增加，甚至有豪雨發生的機會，周二到周三是最接近台灣的時候，全台各地都要嚴防強風豪雨，周二路徑再往西修，南部可能降雨驚人，且風力很大，氣象署持續觀察。

氣象署技正林秉煜表示，山陀兒颱風中心風速來到每秒35公尺，暴風圈、強度持續增強，目前以每小時9公里的緩慢速度，向西北西移動，目前海上警戒範圍包括到台灣東南部，台東、綠島蘭嶼及恆春半島留意強降雨。

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▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

他說，明、後天台灣東南側可能出現4到6公尺左右的浪高，周二更接近台灣的時候，可能有6公尺浪高，風力也會持續增強，綠島蘭嶼出現9到10級強陣風，桃竹苗及澎湖、金門馬祖也可能8到9級的強陣風。

降雨方面，林秉煜指出，山陀兒不排除以西方向逐漸接近台灣，周二、周三是最接近，台灣將會感受到強風及豪雨，甚至南部也會出現局部強風豪雨。明日受到颱風外圍環流的影響，東半部降雨增強，且下雨的頻率、時間也增多。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，周二、周三颱風最接近，各地嚴防強風豪雨，東半部、北部山區、屏東都要局部豪雨發生的機會。颱風移動路徑的不確定性仍大，若周二來到鵝鑾鼻南方近海，路徑可能偏西邊一點，南部沒有中央山脈屏障，南部地區雨勢可能很驚人，風也會很大。

他說，周三如果颱風如預期持續向東北方向移動出去，離颱風最接近的北部地區，要注意局部大雨發生的機會。明天到後天是颱風路徑移動觀察時間，南部地區朋友要持續颱風未來動態。