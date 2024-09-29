嘉義市客家文化展　火雞肉飯口味粢粑象徵族群多元共融

▲嘉義市客家文化展結合跨國語言創新亮點 「火雞肉飯口味」粢粑象徵族群融合 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今（29）日攜手嘉義市客家文化協會在中央廣場舉辦「嘉有好客 義起來尞」成果展演活動，現場由客家文化協會桃城樂府演出客家民謠、八音，更結合客家趣味闖關、客語粢粑DIY、客家傳統市集及政令宣導攤位等活動，現場熱鬧滾滾，展現這一年來傳承客家文化的精彩成果。嘉義市推動文化傳承不遺餘力，期待中央給予嘉義市更多補助、支持，讓嘉義市更有力量推動客家文化的傳承與創新，展現小而美、團結力量大的的客家精神。

嘉義市副市長林瑞彥、客家委員會藝文傳播處廖美玲處長、市議員等各界貴賓共襄盛舉，並一同製作獨「嘉」口味的火雞肉飯口味粢粑(麻糬)，象徵嘉義市族群多元共融、共創新局。

林瑞彥副市長致詞時提到，根據客委會110年統計，嘉義市約有9.1％人口是客家人，客家人口數約為2萬4000多人。嘉義市重視多元文化保存與傳承，族群文化融合更是城市永續發展重要的一環，嘉義市客家族群雖然小，但非常團結，組成客家文化協會，與市府同心協力共同推行各項客家文化保存的工作，並積極向中央爭取經費辦理各項客家活動。

林瑞彥表示，在客家委員會「推展客家文化力」計畫支持之下，由市府邀請在地頂尖留美西樂音樂家，為客家文化協會教授音樂欣賞及創作技巧，短短6堂世界音樂課程培訓下，展現客家音樂無與倫比的新量能，讓客語結合英語、流新樂等新元素，讓嘉義市在推動客家文化傳統傳承之餘，展現更多的創新，並透過辦理一系列的活動，讓更多民眾參與，深入瞭解、重視及關心客家文化，對於促進多元文化族群的融合有一定的助益。

嘉義市政府民政處表示，今天的火雞肉飯粢粑DIY活動，特地將嘉義最在地的庶民小吃火雞肉飯與客家最具特色的傳統點心粢粑(麻糬)創意結合，強強聯手，香Q柔軟的麻糬，以香噴噴的火雞肉飯為餡，揉合出令人意想不到的驚喜美味，成功打造出全台獨「嘉」口味。