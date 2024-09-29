山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

▲第18號颱風「山陀兒」已增強為中度颱風。（圖／氣象署）

圖文／CTWANT

第18號颱風「山陀兒」已增強為中度颱風，不但持續進逼台灣，且暴風圈逐漸擴大。中央氣象署預估，最快預計深夜至明（30）日清晨會發布陸警，同時預測，週二、週三是颱風影響臺灣最明顯的時刻，北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象署表示，明（30）日開始，颱風外圍環流影響，風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

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氣象署說明，週二至週三是颱風影響最大的時間點，受颱風及其外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有局部大雨發生的機率。

▲颱風「山陀兒」定量降雨預報，半個台灣降雨紫爆。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象署）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，根據氣象署最新預測，「山陀兒」路徑情勢有了一點變化，再度往西修正，可能在巴士海峽大轉彎，將登陸恆春，再沿著東海岸北上，且還有再西修的空間，越往西走，影響時間會拉更長，目前至少延後到週四（3日）下午。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，目前看來宜花東、北海岸、台北東側、恆春劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉；中南部地區也會有強風，但雨勢大小需視颱風路徑而定，走西岸跟走東岸雨勢差異會非常大。

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