借車牌開註銷車遇警狂逃...逆向+闖紅燈　正義外送員出招攔截！

▲楊姓男子深夜遇警攔查竟加速逃逸。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲楊姓男子駕駛逾檢註銷車輛又懸他車牌，凌晨為巡警發現欲將其攔停，楊男卻加速逃逸，並多次闖紅燈及逆向，闖進巷弄後被警車包抄，楊男竟倒車欲繼續竄逃，幸有蘇姓外送員見義勇為，立即以機車攔阻，楊男則撞倒機車後想逃， 卻被外送袋卡住輪胎，員警立刻上前將楊男及乘客陳男拉下車制伏，至於楊男為何見警就逃，原來他以為同車陳男是通緝犯，結果楊、陳2人均未被通緝。

▲外送員見義勇為以機車阻擋倒車而逃的楊男。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所警員林瑋恆今日1時40分巡邏時，於春日路與三民路口發現一輛自小客所懸掛車牌與車身資料不符，趨前請楊姓駕駛路邊停車配合盤查，楊男假意配合右轉後，卻高速逃逸，員警在後尾隨並通報攔截圍捕。

▲▼楊男駕駛車輛的輪胎遭外送袋卡住無法行駛，立即遭員警上前逮捕。（圖／桃園警分局提供）

楊男沿路往龜山方向逃逸，期間任意變換車道、闖紅燈等違規意圖甩開員警，警網迅速抵達支援，楊男被警車包圍立即躲進龜山區忠義路三段的巷弄內，見警車超前攔截馬上倒車，外送員蘇先生見狀立即以機車攔阻，楊男撞倒機車後，又往前開想繼續逃，卻被外送袋卡住輪胎，員警立即上前將楊男及其陳姓友人（男、33歲）拉下車制伏。

經了解，該車（逾檢註銷）係楊男向友人借用，為避免員警攔查又向另名友人借用車牌，遇到員警攔查時，他以為陳男已經被通緝所以才會逃逸，但經查2人均未被通緝，陳男「白忙一場」，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。