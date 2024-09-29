送噶瑪蘭給石破茂的祝福成真　林佳龍盼自民黨繼續與台灣攜手前行





▲外交部長林佳龍盼自民黨在石破茂的帶領下，繼續與台灣攜手穩步前行 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者陳弘修／台北報導

對於日本眾議員石破茂當選自民黨第28任總裁，外交部長林佳龍表示，日本自民黨與台灣近年來，緊密互動且情誼深厚，黨內的國會議員時常組團訪台，也積極促成台日在各項領域的交流，希望日本及自民黨在石破茂的帶領下，繼續與台灣攜手穩步前行，並尋求更多深化合作與發展的機會。

​林佳龍29日以「恭喜石破茂眾議員當選日本自民黨第28任總裁，期待台日友誼未來持續深化合作關係」為題透過臉書發文指出，他在過去因為國安相關領域的工作經歷，結識許多國防外交領域的專家學者，石破茂就是在當時所結下的緣分。

林佳龍表示，石破茂來自日本鳥取縣，他和鳥取縣的另一個緣分則是2017年在擔任台中市長時，促成台中市與鳥取縣簽署觀光友好交流合作協定，很高興國內觀光業者至今仍持續與鳥取縣府互動交流。

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談到與石破茂的互動與交往，林佳龍指出，2022年7月，石破茂曾率「思考日本安全保障議員之會」訪團來台，當時，他以無任所大使身份接待他與訪團，並在李登輝基金會的陪同下，前往五指山弔唁李前總統逝世兩週年。

林佳龍透露，今年8月，石破茂眾再次率團訪台，他在此行除了晉見賴清德總統並就安全保障議題交換意見，更在台宣布參選自民黨總裁，「許久不見好朋友，我也特別設宴款待。席間，我送上噶瑪蘭威士忌，並祝福他下一趟能以『不同的身份』訪問台灣，我們的約定有一半成真了」。

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在臉書發文最後，林佳龍也強調，日本自民黨與台灣近年來，緊密互動且情誼深厚，黨內的國會議員時常組團訪台，也積極促成台日在各項領域的交流。在自民黨執政下的日本政府，也多次在國際場域為台灣發聲，傳達維護台海和平穩定的重要性，期盼日本及自民黨在石破茂的帶領下，台日繼續攜手穩步前行，並尋求更多深化合作與發展的機會。