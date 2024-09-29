　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

送噶瑪蘭給石破茂的祝福成真　林佳龍盼自民黨繼續與台灣攜手前行

▲送噶瑪蘭給石破茂的祝福成真　林佳龍盼自民黨繼續與台灣攜手前行 。（圖／林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍盼自民黨在石破茂的帶領下，繼續與台灣攜手穩步前行 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者陳弘修／台北報導

對於日本眾議員石破茂當選自民黨第28任總裁，外交部長林佳龍表示，日本自民黨與台灣近年來，緊密互動且情誼深厚，黨內的國會議員時常組團訪台，也積極促成台日在各項領域的交流，希望日本及自民黨在石破茂的帶領下，繼續與台灣攜手穩步前行，並尋求更多深化合作與發展的機會。

​林佳龍29日以「恭喜石破茂眾議員當選日本自民黨第28任總裁，期待台日友誼未來持續深化合作關係」為題透過臉書發文指出，他在過去因為國安相關領域的工作經歷，結識許多國防外交領域的專家學者，石破茂就是在當時所結下的緣分。

林佳龍表示，石破茂來自日本鳥取縣，他和鳥取縣的另一個緣分則是2017年在擔任台中市長時，促成台中市與鳥取縣簽署觀光友好交流合作協定，很高興國內觀光業者至今仍持續與鳥取縣府互動交流。

談到與石破茂的互動與交往，林佳龍指出，2022年7月，石破茂曾率「思考日本安全保障議員之會」訪團來台，當時，他以無任所大使身份接待他與訪團，並在李登輝基金會的陪同下，前往五指山弔唁李前總統逝世兩週年。

林佳龍透露，今年8月，石破茂眾再次率團訪台，他在此行除了晉見賴清德總統並就安全保障議題交換意見，更在台宣布參選自民黨總裁，「許久不見好朋友，我也特別設宴款待。席間，我送上噶瑪蘭威士忌，並祝福他下一趟能以『不同的身份』訪問台灣，我們的約定有一半成真了」。

在臉書發文最後，林佳龍也強調，日本自民黨與台灣近年來，緊密互動且情誼深厚，黨內的國會議員時常組團訪台，也積極促成台日在各項領域的交流。在自民黨執政下的日本政府，也多次在國際場域為台灣發聲，傳達維護台海和平穩定的重要性，期盼日本及自民黨在石破茂的帶領下，台日繼續攜手穩步前行，並尋求更多深化合作與發展的機會。

ET快訊
全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應
快訊／戴資穎哭了！　數百位鐵粉冒雨力挺
王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」
中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆
台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！　2度闖關被嗆：出錢會死啊
獨／直擊台灣最小的蛇！　常被誤認為蚯蚓
2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍公布戰機掛彈升空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

山陀兒逼近　翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫「調節放水」

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

送噶瑪蘭給石破茂的祝福成真　林佳龍盼自民黨繼續與台灣攜手前行

國民黨訪美14天23場官學界對談　論台美軍事合作國防預算與投資順序

賴清德示意避談柯文哲　李彥秀批管太多：權力像沙抓更緊留更快

揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

蘇巧慧、林右昌同台　喊話團結「2026贏回新北」

疑威京「團康活動」是捐錢？　簡舒培列京華城案金流「時間軸」

凸槌！翁曉玲稱司法院砸千萬拍片瀏覽僅133次　業者3點聲明打臉

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

潘威倫坐車進場迎職涯最終戰　老戰友陽建福親自為他開車門

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

山陀兒逼近　翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫「調節放水」

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

送噶瑪蘭給石破茂的祝福成真　林佳龍盼自民黨繼續與台灣攜手前行

國民黨訪美14天23場官學界對談　論台美軍事合作國防預算與投資順序

賴清德示意避談柯文哲　李彥秀批管太多：權力像沙抓更緊留更快

揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

蘇巧慧、林右昌同台　喊話團結「2026贏回新北」

疑威京「團康活動」是捐錢？　簡舒培列京華城案金流「時間軸」

凸槌！翁曉玲稱司法院砸千萬拍片瀏覽僅133次　業者3點聲明打臉

林保署南投分署19萬公頃獲FSCTM森林認證　辦理12場國小宣導會

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

北市打架糾紛...監視器拍到男子亮槍！警持搜索票查扣鎮暴槍

飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

真主黨慘遭以軍重創！領導人納斯拉勒「掌權32年」　激昂演說獲關注

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

熊霓火辣跳鋼管「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

京華城案急轉直下！　7人羈押禁見

8月最新六都市政指標滿意度　桃園2項奪冠

國小師臉書聊「罷免傅崐萁」　遭花蓮縣府「查水表」要學校處理

網批盧秀燕留燒胎痕太冷血　洪孟楷回嗆側翼

京華城案約談8人都曾捐30萬　張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

柯文哲親信李文宗遭聲押　律師解讀：事情大條了！案情在擴大

潘威倫生涯最終戰　「喵迷」賴清德致意：我會在總統府等你

禁伐補償卡關！　葉元之點名蘇巧慧：原民媳婦愧對原住民

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

凸槌！　翁曉玲轟司法院砸千萬拍片遭業者打臉

揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

疑威京「團康活動」是捐錢？　她列京華城案金流「時間軸」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

出道8年零緋聞！韓女星宣布結婚

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面