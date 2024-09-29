京華城弊案延燒！李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了





▲前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

京華城弊案持續延燒，而時任柯文哲競總財務長的李文宗、前鼎越公司董事長兼時任台北市兵役局長朱亞虎也涉入其中，28日深夜遭裁定羈押禁見。對此，台北地院也公布裁定理由，李文宗否認收賄，但另外還涉犯背信罪；朱亞虎則坦承行賄，但與威京集團主席沈慶京之間的犯意聯絡仍待釐清。

北檢追查京華城弊案，繼查出威京集團主席沈慶京涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬後，又再查出李文宗也涉嫌收賄，檢方28日凌晨依《貪污治罪條例》向法院聲請羈押禁見；京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎也被聲押，北院於同日晚間11時許裁定2人羈押禁見。

▲前鼎越公司董事長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）

稍早，北院公布裁定理由，指李文宗經訊問後否認犯行，惟依偵查卷內相關證據資料，可認定他涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務行為收受賄賂罪、刑法第342條第1項背信罪之罪嫌，犯罪嫌疑重大，且依卷內事證，李文宗所涉的具體犯罪事實仍有諸多疑點尚待調查釐清，不能排除仍有與被告具有利害關係的潛在共犯或證人尚未到案，且有串證之虞，因此裁定羈押禁見。

▲京華城案，前台北市長辦公室主任李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

至於朱亞虎部分，他坦承行賄，但因其大多數家人均住在國外並置產，具潛逃國外生活的能力，另外他與沈慶京等人的犯意聯絡、行為分擔等具體犯罪事實，也還有諸多疑點待釐清，因此同樣裁准羈押禁見。

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