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雨下不停濕氣易讓電器受潮　「2不2要」防漏電

記者黃翊婷／綜合報導

受到對流雲系發展旺盛影響，北部、東北部地區近日經常出現強降雨。台電提醒，雨天水氣多、濕氣重，希望民眾謹記「2不2要」口訣避免觸電，包含濕手不碰電器、插頭插座；要檢查及清潔插頭、插座；漏水時要關閉電源；家電受潮勿插電。

▲▼插座,插頭,電線,電源,用電,跳電,短路。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲雨天濕氣重，插座、插頭容易受潮氧化。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

台電表示，近日部分地區大雨不斷，下雨天水氣多、濕氣重，插座、插頭容易受潮氧化或出現灰塵髒汙，造成積汙導電風險提高，雨天用電請謹記「2不2要」口訣，避免觸電。

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1、濕手不碰電器、插頭插座：如果被雨淋濕，記得避免接觸電器用品，防止觸電危險。

2、要檢查及清潔插頭、插座：灰塵或毛髮遇水氣可能讓兩極通電，造成短路引發火災，清潔時請先關閉電源，戴上膠質手套後，再用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用乾布擦拭，千萬不可以使用濕布擦拭。

3、漏水時要關閉電源：家電不用就切斷電源，下雨時如果家中有嚴重漏水情形，請關閉電源總開關，防止漏電。

4、家電受潮勿插電：如果家電有泡水或受潮情況，千萬不可以直接插電使用，建議送交廠商檢修，避免日後使用上發生危險。

另外，台電提醒，就算沒有打開電器電源，只要插著插頭就有積汙導電的風險，若插座鬆動或是有綠鏽，最好也立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

▼「2不2要」口訣。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

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