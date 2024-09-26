女大生考照前練車出事了！載爸媽上路撞電桿　母頂替被警抓包

記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲廖姓女大生近日準備考照，卻在考試當天上午，先偷偷載著爸媽出門練車，結果在一處路口自撞，害得車頭撞到開花。廖女跟爸爸因傷送醫，留下媽媽陳女在現場，陳女還向警方謊稱是自己所駕，但神情緊張，被警方發現，勸說若調閱監視器發現不是，會有刑法頂替、偽造文書等罪，才乖乖說實話。

▲台中一名女大生準備考照，當天一早偷偷載著爸媽外出練車，結果發生自撞，廖母還想頂替，被警抓包。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局說，該案發生在8月底，警方獲報北屯區旱溪西路三段有一起自撞車禍，該車自撞路邊燈桿，導致車頭出現大範圍毀損。員警到場時，一名49陳女說，是自己駕車不慎碰撞，女兒廖女跟丈夫廖男因為受傷，已經前往醫院。

正當員警準備製作事故資料時，發現陳女不斷催促，且眼神閃躲。員警便向陳女說，會調閱監視器、訪查附近民眾，若有謊報或是不實陳述，會依法究辦，可能觸及刑法冒名頂替、偽造文書使公務人員登載不實等罪。

陳女一聽，立刻改口說實話，稱女兒廖女當天下午就要考駕照，才會由丈夫與自己陪同練車，沒想到半路上發生意外，經警方比對監視器畫面，也確定就是廖女從駕駛座下車。

警方提醒，警方處理車禍案件，偶爾會遇到冒名頂替事故當事人的情形，不論是為了詐領保險金，還是掩護家人朋友，此行為恐涉及刑法冒名頂替、使公務員登載不實等罪。另外，如民眾無照想要練習開車，應至合法的練習場或依規定申請學習駕照，切勿逕自駕駛上路，以免違反交通法規或不慎造成事故危害。