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央行打房下重手恐「濫殺無辜」　楊金龍：1個月內提配套措施

▲▼卓榮泰 中央銀行總裁楊金龍 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對央行祭出第七波選擇性信用管制打炒房，國民黨立委賴士葆今（24日）質詢時問央行總裁楊金龍，這樣是否會造成濫殺無辜？楊回應，為避免「濫殺無辜」，將在1個月內儘快提出配套措施和「排除條款」，幫助需要協助的人。

立法院今天繼續邀請行政院長卓榮泰率各部會首長進行施政報告並備質詢。國民黨立委賴士葆問，第七波選擇性信用管制，是否將引起本土性的金融風暴？楊金龍說，「首先信用資源要合理分配，其次就是當信用資源過度集中時，仍未警戒，很容易就會像日本的泡沫、美國次貸風暴」。

賴士葆詢問，是否聽到有中型銀行因為過度放貸，快要出問題了？楊金龍否認說，沒有這回事，央行只是說，如果大家都觸及30％天花板，在貸款上會出亂子，「都是到26％、27％，因為28％就已經很高了」。

賴士葆關切，這是否造成濫殺無辜？楊金龍直言，「委員這樣的懷疑是合理的」，但也要再度澄清央行都有持續聆聽各方意見，未來在必要的時候，那些所謂「無辜者」有必要時也會推出相關的協助措施或排除條款。

至於配套措施何時會出爐，楊金龍允諾，會盡快提出，不會到1個月那麼久，「如果說有些人需要來協助的時候，我個人都覺得盡快、越快越好」。
 

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