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獨／毆頭事件後首度合體！孫安佐對戰台中燒打雞　9／28簽生死狀

▲▼ 。（圖／翻攝拳願IG）

▲星二代孫安佐與拳王韓森將對打，現傳出雙方將在9月28日於台中合體簽生死狀。（圖／翻攝拳願IG）

記者游瓊華／台中報導

星二代孫安佐日前擔任真人秀《拳願之星》飛行導師，未料竟與同為評審的冠軍拳手、綽號「燒打雞」的韓森爆發肢體衝突。事後影片流出，雙方隔空互嗆，連孫安佐爸媽狄鶯、孫鵬也遭捲入。近日，拳願公布韓森與孫安佐確定在10月12日對打，但根據《ETtoday東森新媒體》掌握最新消息，兩人會在9月28日先簽生死狀，也就是對打合約，這也是兩人在事件發生後首度合體。

2人衝突事件來自於8月初，孫安佐受邀擔任拳手選拔賽評審，但過程中引起韓森不滿，韓森認為孫安佐擔任評審不給實質建議，只會不停嘲笑、開酸選手，爆發口角衝突，孫安佐先動手掐韓森脖子，卻反遭韓森毆頭，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷，2分49秒的過程影片之後也被流出。

事件爆發之後，雙方不停互酸對方，傳出韓森嗆孫安佐是國際巨嬰惹毛狄鶯與孫鵬，《拳願》見事件越演越烈，一度宣布換人與孫安佐對打，新拳手卻遭網友們吐槽，反敲碗就是要看孫安佐與台中燒打雞對決，韓森也喊話孫安佐「換個擂台打」！

沉寂一段時間的孫安佐及台中燒打雞近日分別再公布影片，拳願也貼出最新海報，確定兩人10月12日將重演對決，但據了解，雙方於9月28日會先在薆悅酒店召開簽約記者會，比照美國綜合格鬥MMA模式，在記者會上互嗆，並簽下生死狀，而這也將是雙方在毆頭事件發生後首度見面。

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