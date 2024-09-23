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推廣在地食材變身精緻甜點　台東縣府攜手日本超人氣廚藝教室

▲台東縣政府與日本超人氣廚藝教室ABC Cooking Studio合作，於10月1日至31日將推出「台東在地食材風味推廣限定課程體驗」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府與日本超人氣廚藝教室ABC Cooking Studio合作，於10月1日至31日將推出「台東在地食材風味推廣限定課程體驗」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為展現台東特色食材的多元應用、推廣在地物產，台東縣政府與日本超人氣廚藝教室ABC Cooking Studio合作，於10月1日至31日將推出「台東在地食材風味推廣限定課程體驗」，台東縣長饒慶鈴於23日發表會中表示，希望將台東的優質農產推向國際，也藉由課程讓民眾能在家輕鬆製作出美味的甜點，將台東的好味道分享給親朋好友。

「舌尖上的台東食旅」台東特色物產暨限定體驗課程發表會，饒縣長與黃建賓立委、ABC Cooking Studio董事長黃尚莉一同出席。此次將台東紅烏龍茶的獨特香氣與鳳梨的酸甜結合，推出「紅烏龍茶慕斯蛋糕」限定體驗課程，10月將分別在大臺北地區的台北101旗艦教室、環球板橋教室、SOGO敦化教室辦理開課。

饒慶鈴表示，縣府秉持慢經濟的理念，持續與不同產業的優秀品牌合作，推廣台東在地特色物產，7月至9月與樂雅樂餐廳推出夏季限定聯名餐食頗受市場好評，10月起再攜手ABC Cooking Studio，將台東紅烏龍的甜潤芳香及鳳梨的酸甜滋味打造成多層次的手作甜點，上課過程採取小班制教學實作，並提供精美圖解食譜，讓第一次參與課程的學員也能輕鬆上手，希望透過料理吸引民眾多元應用台東在地食材，教室內也會展示使用到的相關食材與導購連結。

發表會上，除公布10月份甜點課程，也安排一場台東食材的手作料理體驗，以薑黃、洛神、紅烏龍入菜，搭配紅藜穀物棒、爆米香、蜂蜜完成薑黃優格杯、洛神沙拉、紅烏龍肉醬飯、紅烏龍奶蓋等4款創意風味輕食，展現台東食材的多元面貌與運用方式；現場另提供紅烏龍葉酸蛋鮮蛋捲、鳳梨乾、薑黃飲、百香果鳳梨氣泡飲、洛神蜜餞等試吃，讓更多人品嚐到台東的好味道。

縣府財經處指出，近年來台東紅烏龍陸續與國立故宮博物院、TSUJIRI辻利茶舗、摩斯漢堡、一之鄉等知名品牌推出聯名商品，頗受市場好評，未來會努力與更多領域的優秀企業尋求跨界合作機會、一同促進經濟發展，讓更多人認識台東的物產資源，也將繼續開發更多創新活動，打造台東成為最具吸引力的美食文化之縣，歡迎民眾親自走訪品味。

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