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蝸牛小米粽3死！醫推測「有人下毒」　最強菜農打臉：根本不可能

蝸牛小米粽3死恐是下毒？改列「他字案」　最強菜農：根本不可能

▲台東發生集體食物中毒案，衛福部在小米粽中驗出農藥劇毒。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台東部落近日發生集體食物中毒，12人送醫，3人死亡，而該案人為造成機率提高，檢方也改列他字案偵辦。對此，「最強菜農」林佳新說，「要使用托福松刻意下毒殺人，我真的無法理解！因為根本吃不下去。」

據《民視新聞網》報導，腎臟科醫師江守山表示，農藥沾附食物的殘留量有限，要考慮人為問題，包括把托福松當醬油加，或是有人下毒。對此，林佳新在臉書發文，「托福松什麼味道？1公克你便無法待在室內，我保證！」對於江守山說法，他認為是孤陋寡聞。

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林佳新解釋，「第一，托福松，只要打開包裝袋，方圓10公尺你就受不了，更遑論食用，除非吃的人嘴巴，鼻子壞掉，不然只是氣味就令人作噁，第二，要當醬油添加，托福松是暗紅色顆粒，跟醬油的差別應該有眼睛就能分辨。」

林佳新表示，「托福松是劇毒農藥沒錯，但你要接觸到的機會真的不多，因為一般來說都在作物種植前，種植初期使用，高麗菜成熟中後期怕老鼠咬，也是會在田埂旁，安全採收時間之外使用，所以要殘留的機會不大。但托福松對蝸牛，毒蛇，老鼠，田埂上的蚯蚓的確有顯著效果。大多數的農民都是用來防治田邊害蟲，有害生物，所以消費者不用太懼怕，因為連我一年都用不到幾次甚至今年都還沒買過、用過。」

林佳新說，用托福松下毒他無法理解，因為根本吃不下去，除非下毒的沒腦，吃的人沒嗅覺味覺，不然根本不可能，「除非是刻意下毒，強迫吞食，我之前還是嚴重懷疑是蝸牛殘留的可能性比較大，畢竟蝸牛殘留味道比較沒那麼重，要是刻意用托福松下毒。」

至於有報導說，「搗米臼內殘留小米粉裡面驗到超標的托福松」，林佳新認為，「如果是後期小米採收的確可能因為周邊污染而撒到，但如果是『直接』惡意添加，我真的覺得這些人舌頭，鼻子都壞了。」

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