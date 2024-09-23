不法集團辦展！　金控高層、科技老闆嚇壞

▲國立歷史博物館（圖）是全球擁有最多常玉畫作的單位。



圖文／鏡週刊

上月底，本刊踢爆假畫集團偽造已故旅法畫家常玉的作品，利用國史館台灣文獻館舉辦展覽洗白，藉此以假亂真、販售贗品牟利。

▲國史館台灣文獻館展出的常玉作品擺設隨便，不像上億元畫作。（社團法人台灣視覺藝術協會提供）

新聞曝光之後，假畫集團消聲匿跡，本月13日起，國立歷史博物館也展出52幅常玉畫作，其中20幅與假畫集團之前展出的作品「撞畫」，究竟何者為真？何者為假？由於史博館至今並未提告以正視聽，引發藝文界人士抨擊，認為官方態度消極。

▲假畫集團在國史館台灣文獻館辦展，還違規將超跑開到門口炫富。（讀者提供）

看不下去的獨立策展人胡永芬、文資學者蕭文杰、耿畫廊負責人耿桂英具名向調查局檢舉，並且製作筆錄，但因他們不算是受害人，目前法令也不夠完備，恐難將假畫集團定罪。

▲除了畫作，歐陽健中也利用兩岸博物館辦陶瓷展，為展品洗白。（讀者提供）

耿桂英告訴本刊，常玉假畫事件爆發後，很多收藏者擔心買到假畫，私下請她鑑定，包括金控公司高層、半導體公司老闆，然而，就算他們買到假畫，也不願以受害人身分報案，因為怕傳開了有失臉面。

假畫事件引發各界關注，國史館也依立委要求，提交5千字的檢討報告給立法院，卻將責任完全推給主辦單位，且未懲處任何館方人員。對此，蕭文杰認為，國史館雖與假畫集團劃清界線，但凡走過必留下痕跡，經查該館已三度與集團合作辦展，雖然每次主、協辦單位不同，但簽約、開幕茶會都是同一批人，雙方有無暗盤勾結、利益交換？不免令人懷疑。

▲歐陽健中曾在坪林茶業博物館辦陶瓷展，還登上史博館館刊。（讀者提供）

本刊調查，今年7月國史館台灣文獻館展出的「倜儻筆墨：大師與大師的內心世界」特展，是由美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會（ATCT）、佛光山人間福報2個單位主辦，協辦單位則是海峽兩岸古文物研究發展協會及御丞璽國際拍賣公司。

經查這並非國史館台灣文獻館首次與該集團合作，去年1月舉辦的「南無盛世．龍天護佑」佛教文物展，也是由ATCT、御丞璽國際拍賣公司主辦，協辦者則是佛光山人間福報等單位；前年7月「說悅堂文物精選展」也跟該集團有關，策展人、說悅堂負責人朱芯慧，正是ATCT副會長，而朱與其兄均是御丞璽的實際決策者。

至於御丞璽掛名負責人潘麒升，則是朱芯慧的長子，今年7月潘在國史館台灣文獻館現場發的名片，載明是ATCT專員。胡永芬說：「該集團領導人是ATCT創辦人歐陽健中，他還自稱海峽兩岸古文物研究發展協會理事長、美國國際DCL古董及藝術品開證鑑定中心主席、南昌漢代海昏侯國遺址博物館境外策展人、江西省博物館海外藝術總監、瀋陽故宮博物院榮譽研究員，每個頭銜都很嚇人！」



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