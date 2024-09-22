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抓到兇手了！高捷電力異常「9站停駛」　拚晚上10點恢復全線營運

▲高雄捷運今日發生電力異常，造成紅線9站停駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運今日發生電力異常，造成紅線9站停駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運今(22日)上午因電力異常，造成北高雄世運站至岡山車站等9站停駛，捷運公司暫採站間公車接駁。維修人員步巡軌道，發現在岡山高醫站下行路段，有部分三軌固定處脫落，並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致設備設損因而出現電力異常，目前工班緊急搶修中，盼能在今日晚間10點維修完成，恢復全線正常營運。

今日上午8點59分，高雄捷運於R17世運站至R21都會公園站發生三軌電力異常。高捷公司表示，發生當下該區間受影響3部列車均於月台安全停站，旅客安全無虞，受影響青車旅客約300位。後續於9點13分啟動R3小港站至R17世運站以及R21都會公園站至RK1岡山車站局部運轉。

▲▼高雄捷運。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄捷運部分站間停駛，採公車接駁。（圖／記者吳世龍攝）

R17世運站至R21都會公園站則採單線雙向，高捷公司並緊急派員到現場搶修，10點25分宣布R17世運站至R22青埔站營運中斷。然於在11點06分，受影響區段擴大，R3小港站至R17世運站維持局部運轉，班距為6~8分鐘；R17世運站至RK1岡山車站營運中斷，改採公車接駁並請趕時間的旅客改搭其他交通工具。

高捷公司表示，事件發生時已連繫4家客運業者，其中有2家無法支援，後續協興客運與高雄客運協助緊急調度車輛與駕駛，專車尚未抵達期間，高捷公司有發放公車代用券提供民眾轉搭一般公車。9部接駁專車沿著捷運路線於各捷運站逐站載客，班距約12至15分鐘。

▲高雄捷運,集電靴,。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲維修人員發現列車集電靴有撞擊痕跡。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司維修人員先行檢修各站內電力設備均無異常，後續採軌道步巡方式，檢修R17世運站至RK1岡山車站路段，維修人員約於下午3點，發現R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致列車集電靴斷裂及三軌受損，因而造成部分區段三軌電力異常，因此需區段暫停營運。

高捷公司表示，檢修期間線上暫停於車站之未載客列車，有8部列車集電靴有受到影響，目前正安排陸續移回廠內檢修，正線三軌部分將待受影響區段列車淨空後，立即安排工班緊急搶修，目前以今晚10點能恢復全線正常營運為努力目標，避免影響明早通勤通學輸運。

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