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快訊／國家警報響！大雷雨炸北北桃　暴雨警戒區曝

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日雨勢猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受低壓帶影響，各地降雨持續不斷，中央氣象署今（22日）上午11時37分針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，並針對新北市三峽區發布災防告警，暴雨持續到下午。

氣象署指出，台北市、桃園市、新北市大雷雨持續時間至中午12時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

▲▼台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

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▲台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午1時37分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今天受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，環境不穩定，台灣各地降雨機率偏高，易有短延時強降雨，北部、南部、東南部地區及金門、馬祖有局部豪雨發生。

氣象署進一步指出，南部地區整天雨勢明顯偏強，屏東縣山區及高雄市預計有大豪雨發生，北部地區雨勢也會逐漸增強，其他地區及澎湖亦有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息
影響時間：22日上午
＊警戒區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區
桃園市：龜山區

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：新北市三峽區

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