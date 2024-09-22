男不滿被擋道下車理論　妻攔阻遭毆打！3個女兒哭喊「救我媽媽」

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區五工三路巷內，一名男子不滿前方計程車擋道，欲衝下車找司機理論，駕駛的妻子趕緊下車繞到副駕駛阻攔，沒想到男子因喝酒情緒激動，怪罪妻子，直接揮拳對她毆打，車內3個女兒試圖抓住爸爸，並大喊「救救我媽媽！」，警方獲報到場，男子還不斷飆罵三字經，遭警噴灑辣椒水後保護管束，事後妻子不提告，警依規定通報婦幼系統家庭暴力。

▲曾男對妻子揮拳，旁邊3位女兒要阻止 。（圖／民眾提供）

據了解，22日凌晨12時許，39歲江女開車載著喝醉的43歲曾姓丈夫及念國一、小五及小三的女兒要返家，行經五工三路一處巷內，因前方計程車車速過慢擋道，引起酒醉的曾男不滿，欲衝下車找司機理論，妻子江女知道丈夫火爆個性，立即從駕駛座離開，繞到副駕要阻止丈夫脫序行為。

▼曾男被噴灑辣椒水保護管束 。（圖／民眾提供）

沒想到丈夫曾男不爽妻子阻攔，對她大聲咆哮，車內3個女兒也下車試圖抓住爸爸，壯碩的曾男失去理智竟朝妻子不斷毆打，旁邊女兒大哭喊叫「救救我媽媽！」，目擊民眾也紛紛出來查看並報警。

警方獲報到場，男子仍情緒激動，不斷飆罵三字經，員警立即噴灑辣椒水並強制上銬保護管束，曾男被帶回派出所休息，待清晨後清醒由妻子帶回，事後江妻對丈夫暴力行為不願提告，僅表示他喝酒後就會失控，警方後續依規定通報婦幼系統家庭暴力。

▼曾曾男被噴灑辣椒水保護管束 。（圖／民眾提供）