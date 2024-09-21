「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式　市長為百位小一新生點硃砂開智慧

▲至聖先師釋奠典禮，「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式由市長黃偉哲主持，市長會為就讀小學一年級的新生點硃砂、開智慧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國定古蹟台南孔廟素有「全台首學」之譽，每年皆依循古禮於教師節28日清晨舉行大成至聖先師釋奠典禮，其中「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，21日早由市長黃偉哲主持，市長會為就讀小學一年級的新生點硃砂、開智慧，象徵台南在地孩子們學習之路的開始，邁出成長的第一哩路！

市長黃偉哲表示，期望透過硃砂啟智儀式，祝福每位小一新生，在未來的學習之路上能夠順遂，並找到自身的興趣和學習的標的與熱誠，即便遭遇困難，也都能獲得幫助並迎刃而解。

台南市文化局說明，每年「孔廟文化節」皆會舉辦的「硃砂啟智」儀式，深受全市家長好評，每年只要一開放報名，120名限額幾乎都會秒殺額滿。今年儀式照例仍由以成書院禮生引領市長、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮後，新生及家長再行「義路」、遊「泮池」。完成所有儀式之新生，都將獲得「禮物包」，做為啟蒙祝福。活動另一亮點「台南孔廟學習單」，小題目設計含括孔廟的建築、重要典藏、釋奠禮等，歡迎大家一同在孔廟內探險、尋找答案。

文化局表示，孔廟文化節每年都有不同主題，藉由各式各樣不同類型的活動，探索、踏查台南孔廟數百年的歷史文化，尋覓品味當中的小細節。2024年則以「仲尼穿越劇」作為活動主題，意指孔子思想穿越時空融入現代生活，於活動設計中融入儒學精神，強調觀察與體驗。今年度除有規劃經典活動「硃砂啟智」外，另有「走讀導覽」、「文化講座」、「工作坊」、「戲劇演出」共計16場各式不同的活動陪伴大家，一連串精彩活動將整個孔廟文化園區轉化為多元學習的共學教室。

2024孔廟文化節於21日下午亦有「孔廟裡的禽鳥─鳳頭蒼鷹和鴟鴞」導覽活動，邀請「府城瘋狂追鷹人」鄭惠陽老師進行導覽走讀；晚間8點在明倫堂還有由鐵支路邊創作體改編自「日本前衛劇作家寺山修司｣原著文本的精采戲劇─《狂人教育＊台語版》，參加名額有限，歡迎有興趣的市民朋友把握最後報名時間!2024孔廟文化節相關活動訊息可至台南市政府文化局網站及台南孔廟官網查詢。