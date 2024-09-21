　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

▲▼日本石川縣暴雨。（圖／翻攝自X）

▲石川縣能登地區暴雨，車輛遭滅頂。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣降下警報級大雨，氣象廳對輪島市、珠洲市以及能登町發布「大雨特別警報」，並在21日中午與國土交通省緊急召開聯合記者會。氣象廳指，這幾個地區的大雨可能造成生命危險。國土交通省表示，目前石川縣能登北部至少有12條河川氾濫，而能登大地震災民的臨時收容所也淹水。

根據《日本新聞網》報導，國土交通省宣布，已經發布大雨特別警報的石川縣能登北部21日上午11時確定有12條河川發生氾濫，分別是流經珠洲市的若山川、折戶川、紀之川、鵜飼川、岡田川、盤若川以及流經輪島市的竹中川、八之川、河原田川、鳳至川、仁行川、塚田川。

石川縣輪島署表示，輪島市全區域接獲多起土石坍方、淹水通報，其中能登地震災民的臨時收容所也被淹，輪島署警員緊急前往現場救助，所幸無人傷亡。

北路電力送配電指出，輪島市、珠洲市以及能登町約有6000戶停電，初步判斷是大雨造成，目前電力公司員工已前往現場搶修。

ET快訊
玉米濃湯喝一半「撈出一整隻壁虎」！　衛生局出手了
快訊／5縣市大雨特報！　轟到入夜
陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「音檔瘋傳」急發聲　是小楊哥女徒弟
大谷翔平連續兩夜大爆發！　締造52-52讓主場沸騰
景美女中前三掉到28名志願！正妹校友主播「坦承感傷」　認同1
手機是否會像BBcall一樣爆炸？　專家給答案
小二數學「爺爺上4樓用12分鐘，上8樓多久？」　一票答24錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

加州消防員竟成「縱火犯」　他6周內引發5場野火遭逮

黎巴嫩控以色列策畫爆炸攻擊　聯合國人權專員：恐構成戰爭罪

死刑2天前「證人翻供」證明清白！　美46歲死囚仍遭處決

手機是否會像BBcall一樣爆炸？　專家給答案：2原因風險低

黎巴嫩連環爆　BAC執行長母親稱「女兒受不明威脅」

巴西男「姦殺棄屍1歲童」居民氣炸！　動用私刑活活燒死

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

美大選提前投票開跑！　「川普票倉」喬治亞州要求人工計票惹議

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

加州消防員竟成「縱火犯」　他6周內引發5場野火遭逮

黎巴嫩控以色列策畫爆炸攻擊　聯合國人權專員：恐構成戰爭罪

死刑2天前「證人翻供」證明清白！　美46歲死囚仍遭處決

手機是否會像BBcall一樣爆炸？　專家給答案：2原因風險低

黎巴嫩連環爆　BAC執行長母親稱「女兒受不明威脅」

巴西男「姦殺棄屍1歲童」居民氣炸！　動用私刑活活燒死

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

美大選提前投票開跑！　「川普票倉」喬治亞州要求人工計票惹議

蔣萬安二度赴基隆「固樑」　帶二寶嗨玩遊樂園肯定謝國樑施政成效

桃園8大重劃區轉手獲利排行　新天龍國、首購天堂居冠亞軍

玉米濃湯喝一半「撈出一整隻壁虎」民眾噁心到吐　衛生局出手了

風雨無阻　第51屆永信杯排球賽熱血開打

快訊／北北基等5縣市大雨特報　轟到入夜

讓健保點值達標！專家拋「CT、MRI收取定額部分負擔」

這2種工程師月薪10萬起跳！一表看5大高薪產業　非理工科也有機會

提升山域救援能力　南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

沒掏錢！他1方式「無痛換iPhone」　全場驚跪了：比我存款還多

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

加國廚師售1200自殺工具包！紐西蘭現第5死

美媒：美將提供台灣史上最大軍援　值181億

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

以色列空襲　擊殺真主黨高階指揮官

真主黨爆炸前還在發呼叫器　檢查沒發現炸藥

真主黨證實最高指揮官死亡　以軍：擊殺10要員

日本船員深夜落海！立泳5小時奇蹟獲救

雨夜跳舞拍片遭雷擊　他奇蹟生還：感覺在地獄

陸有望「解禁日水產」！開1條件

美股道瓊再創新高　台積電ADR跌1.21％

馬斯克願望成真　韓射擊女將「真要演殺手了」

更多熱門

相關新聞

馬斯克願望成真　韓射擊女將「真要演殺手了」

馬斯克願望成真　韓射擊女將「真要演殺手了」

南韓射擊選手金藝智（김예지）在巴黎奧運爆紅，冷酷帥氣的外表圈粉無數，就連特斯拉執行長馬斯克都直呼，她應該去演動作片。如今馬斯克許願成真，金藝智將在全新電視短劇中飾演一名殺手，最新劇照也在IG曝光。

大雷雨炸苗栗！　氣象專家：啟動多雨模式

大雷雨炸苗栗！　氣象專家：啟動多雨模式

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

快訊／大雷雨炸整晚！　苗栗「土石流」淹沒山路

即／高屏大橋撞護欄車頭噴飛　駕駛重傷送醫

即／高屏大橋撞護欄車頭噴飛　駕駛重傷送醫

單側發動機熄火！美軍F-22戰機迫降沖繩

單側發動機熄火！美軍F-22戰機迫降沖繩

關鍵字：

石川縣大雨特別警報氾濫停電日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

劉芒消失9個月結婚了！

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面