石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

▲石川縣能登地區暴雨，車輛遭滅頂。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣降下警報級大雨，氣象廳對輪島市、珠洲市以及能登町發布「大雨特別警報」，並在21日中午與國土交通省緊急召開聯合記者會。氣象廳指，這幾個地區的大雨可能造成生命危險。國土交通省表示，目前石川縣能登北部至少有12條河川氾濫，而能登大地震災民的臨時收容所也淹水。

根據《日本新聞網》報導，國土交通省宣布，已經發布大雨特別警報的石川縣能登北部21日上午11時確定有12條河川發生氾濫，分別是流經珠洲市的若山川、折戶川、紀之川、鵜飼川、岡田川、盤若川以及流經輪島市的竹中川、八之川、河原田川、鳳至川、仁行川、塚田川。

石川縣輪島署表示，輪島市全區域接獲多起土石坍方、淹水通報，其中能登地震災民的臨時收容所也被淹，輪島署警員緊急前往現場救助，所幸無人傷亡。

北路電力送配電指出，輪島市、珠洲市以及能登町約有6000戶停電，初步判斷是大雨造成，目前電力公司員工已前往現場搶修。