石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

▲石川縣能登地區暴雨，車輛遭滅頂。（圖／翻攝自X）
記者王佩翊／編譯
日本石川縣降下警報級大雨，氣象廳對輪島市、珠洲市以及能登町發布「大雨特別警報」，並在21日中午與國土交通省緊急召開聯合記者會。氣象廳指，這幾個地區的大雨可能造成生命危險。國土交通省表示，目前石川縣能登北部至少有12條河川氾濫，而能登大地震災民的臨時收容所也淹水。
根據《日本新聞網》報導，國土交通省宣布，已經發布大雨特別警報的石川縣能登北部21日上午11時確定有12條河川發生氾濫，分別是流經珠洲市的若山川、折戶川、紀之川、鵜飼川、岡田川、盤若川以及流經輪島市的竹中川、八之川、河原田川、鳳至川、仁行川、塚田川。
能登北部に大雨特別警報発表されました— ᴋ.ᴅʀᴀᴍᴀ???? (@Than874) September 21, 2024
現地の人は最大級の警戒をしないとまずい
警戒レベル5相当は命の危険直ちに安全確保をした方がいいレベルなので現地の人は安全確保を優先してください pic.twitter.com/8kpYAiMo9B
石川縣輪島署表示，輪島市全區域接獲多起土石坍方、淹水通報，其中能登地震災民的臨時收容所也被淹，輪島署警員緊急前往現場救助，所幸無人傷亡。
北路電力送配電指出，輪島市、珠洲市以及能登町約有6000戶停電，初步判斷是大雨造成，目前電力公司員工已前往現場搶修。
輪島市役所前が凄いことになってる#輪島市 #能登 #大雨 pic.twitter.com/Un8mZKggIc— SASUKE (@takoyakidance) September 21, 2024
能登半島警戒レベル5大雨特別警報(最大級の警戒、線状降水帯、仮設住宅で床上浸水)— あかざき (@Akazaki21) September 21, 2024
ガチでヤバ過ぎる pic.twitter.com/0fAAddamB0
輪島市町野町、線状降水帯発生。大雨特別警報。鈴屋川氾濫。停電。至急、救助お願いします。土砂崩れも発生しています。???????? ???? ???? pic.twitter.com/dokEt5dGcL— ᴋ.ᴅʀᴀᴍᴀ???? (@Than874) September 21, 2024
讀者迴響