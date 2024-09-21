獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

▲▼ 社福團體中秋節「萬歲」嘉年華，將長者打扮成各式童話角色 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節象徵團圓與祝福，但對於弱勢獨居長輩而言卻有不一樣的處境。有感於此，華山基金會嘉義地區20日上午在寶島饗宴會館舉辦「童話嘉年華愛老人中秋餐會」，嘉義縣市19站逾300人參與，長輩化身為各式童話角色，創意裝扮讓人驚豔，社會局長張翠瑤、中埔鄉長李碧雲、義竹鄉長黃政傑、聖仁基金會執行長陳宗賢、藝群文創學會理事長張碧華等人出席同歡，場面溫馨。

嘉年華會以童話為主題，年齡加總有萬歲的阿公阿嬤們化身為白雪公主、小飛俠、美女與野獸、阿拉丁神燈、小紅帽等童話人物，展示了一場精彩的夢幻走秀，阿公阿嬤賣力演出、舞動、獻唱，加上精采的上菜燈光秀與美食品嘗，再一次留下美好回憶。

中埔鄉衛生所、救國團西區團委會、嘉義大學輔諮學系義工協助整場活動，餐會由秀林幸福樂團的音樂表演拉開序幕，舞台上月亮燈球與台下的手電筒及螢光棒一起點亮，形成一片燈海，象徵華山基金會及各界善士、義工們，如同一顆顆守護孤老的小星星帶來溫暖與陪伴。

張翠瑤局長代表縣長翁章梁感謝華山基金會長期結合各團體、志工，共同營運各鄉鎮市華山愛心站，提供嘉義地區1,400位弱勢獨老免費到宅服務、關懷訪視、陪同就醫及愛老人年節關懷，此次「童話嘉年華、愛老人中秋餐會」更結合愛心認養擴大社會參與，華山的用心一直是嘉義縣政府公私協力的重要夥伴。

華山基金會主任楊光鈺表示，秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，華山透過各愛心天使，免費提供三失（失依、失能、失智）長輩的關懷訪視、物資協助及代辦庶務等到宅服務，感謝各善心團體對公益活動的支持，期盼各界持續挹注資源，讓愛心天使能送愛到家。